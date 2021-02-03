ФК Львов - Верес: видео онлайн трансляция

В матче на зимних сборах в Турции судьба свела представителей УПЛ и Первой Лиги - "Львов" сыграет против "Вереса". Команда Шумского уже добыла три победы в четырех матчах, ни разу не проиграв во время сборов.

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ФК "Львов" 16:30 "Верес"