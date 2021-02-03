Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФК Львов - Верес: видео онлайн трансляция
Украинские команды встретятся на турецких полях
В матче на зимних сборах в Турции судьба свела представителей УПЛ и Первой Лиги - "Львов" сыграет против "Вереса". Команда Шумского уже добыла три победы в четырех матчах, ни разу не проиграв во время сборов.
Читайте такжеТаблица спаррингов клубов УПЛ
ФК "Львов" 16:30 "Верес"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Акценты. Зачем мы ходим на футбол, или Вернуть Кузьмича
- Путинский след. Президент Десны стал на сторону телеканалов, которые связывают с Медведчуком
- Без комментариев. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0. Видео голов и обзор матча
- Кравченко перешел в Черноморец, Хачериди сватают в Ворсклу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...