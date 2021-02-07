Жерсон Родригес: Снимаю шляпу перед Луческу. Мы выиграем чемпионат Украины

Люксембургский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился мыслями на счет зимних сборов и работы главного тренера команды Мирчи Луческу:

“ - "Шкендия" - неплохой соперник. Мы контролировали мяч, пытались находить свободные зоны. Они надежно оборонялись в первом тайме. Я думаю, это была хорошая подготовительная игра к чемпионату Украины. Мы должны остаться на первом месте.

Насколько важна победа на сборах?

- Важна сама игра, но благодаря победам ты становишься увереннее. Это касается как игроков, так и всей команды.

Что можешь сказать о работе с Мирчей Луческу?

- Фантастически. Вы видите как мы играем, это другая игра, менталитет, мы все вместе. Раньше были по группам, а сейчас как одна семья. На поле каждый бьется друг за друга. Снимаю шляпу перед ним, я счастлив, и хочу продолжать работать с командой. Мирча Луческу выполняет большой объем работы для команды и всех игроков. Для нас это важно.

Думаешь, вы выиграете чемпионат Украины?

- Конечно”, - сказал футболист.