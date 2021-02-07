Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жерсон Родригес: Снимаю шляпу перед Луческу. Мы выиграем чемпионат Украины
Ода для румынского наставника
Люксембургский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился мыслями на счет зимних сборов и работы главного тренера команды Мирчи Луческу:
“ - "Шкендия" - неплохой соперник. Мы контролировали мяч, пытались находить свободные зоны. Они надежно оборонялись в первом тайме. Я думаю, это была хорошая подготовительная игра к чемпионату Украины. Мы должны остаться на первом месте.
Насколько важна победа на сборах?
- Важна сама игра, но благодаря победам ты становишься увереннее. Это касается как игроков, так и всей команды.
Что можешь сказать о работе с Мирчей Луческу?
- Фантастически. Вы видите как мы играем, это другая игра, менталитет, мы все вместе. Раньше были по группам, а сейчас как одна семья. На поле каждый бьется друг за друга. Снимаю шляпу перед ним, я счастлив, и хочу продолжать работать с командой. Мирча Луческу выполняет большой объем работы для команды и всех игроков. Для нас это важно.
Думаешь, вы выиграете чемпионат Украины?
- Конечно”, - сказал футболист.
Жерсон Родригес провел в этом сезоне 18 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одним ассистом. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро. Его контракт с клубом действителен до лета 2024-го года.
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча
- Милан сегодня может вернуть первое место, Юве подбирается к лидерам. Таблица Серии А - 2020/21
- Фернандиньо предложили войти в тренерский штаб Гвардиолы
- Очередной новичок Днепра-1, Ксенз на пути в Первую лигу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО