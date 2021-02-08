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Шаран увидел проблемы у игроков Александрии из-за необычно быстрого газона

Премьер-лига
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Должны быть ямы?

Шаран увидел проблемы у игроков Александрии из-за необычно быстрого газона
Новина українською

Наставник "Александрии" Владимир Шаран подытожил товарищеский поединок с казахским "Кайратом" (4:1).

После первого тайма я спросил ребят, нравится ли им, как они играют. Они все ответили "нет". Скорее всего, это из-за того, что они не привыкли к такому хорошему полю. Оно было очень быстрым. У нас было очень много технического брака, ошибок этого плана.

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Но в тактическом плане - в защите - играли правильно. Казахская команда создала лишь один момент, когда Эсеола попал в штангу. А у нас было достаточно моментов, чтобы открыть счет, особенно после стандартных положений и контратак.

Ну а во втором тайме, когда забили два быстрых мяча, конечно, стали играть намного лучше. Затем на замену вышли молодые ребята - усилили игру. Так что мы довольны вторым таймом. Есть над чем работать.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Кайрат (Алма-Аты) Адеринсола Эсеола тренировочный сбор
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Источник:
Олександрія

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