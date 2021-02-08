Шаран увидел проблемы у игроков Александрии из-за необычно быстрого газона

Наставник " Александрии " Владимир Шаран подытожил товарищеский поединок с казахским "Кайратом" (4:1).

После первого тайма я спросил ребят, нравится ли им, как они играют. Они все ответили "нет". Скорее всего, это из-за того, что они не привыкли к такому хорошему полю. Оно было очень быстрым. У нас было очень много технического брака, ошибок этого плана.

Но в тактическом плане - в защите - играли правильно. Казахская команда создала лишь один момент, когда Эсеола попал в штангу. А у нас было достаточно моментов, чтобы открыть счет, особенно после стандартных положений и контратак.

Ну а во втором тайме, когда забили два быстрых мяча, конечно, стали играть намного лучше. Затем на замену вышли молодые ребята - усилили игру. Так что мы довольны вторым таймом. Есть над чем работать.