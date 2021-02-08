Защитник горняков: Украина и Шахтер очень многое мне дали

Защитник "Шахтера" Исмаили рассказал, как ему живется в Украине.

"Когда я приехал в Украину - для меня это было чем-то очень-очень новым. Я уехал из Бразилии очень рано, потом прожил 3,5 года в Португалии. Язык тот же, было просто, климат не так сильно отличался.

Но когда приехал в Украину - совершенно другой мир. Помню, приехал сюда зимой, было очень и очень холодно. Поэтому для меня это было что-то суперновое. Но очень хорошо адаптировался к стране. Нахожусь здесь практически 8 лет.

Украина и "Шахтер" очень многое мне дали. Мне очень нравится жить здесь. Сначала мы жили в Донецке, городе, где есть наш стадион, тренировочная база, одна из лучших в мире.

Сейчас мы живем в Киеве. Президент старается, чтобы у нас были самые лучшие условия для работы. Думаю, здесь есть много возможностей. Это столица, здесь есть все для нас, детей. Поэтому не могу жаловаться. Обожаю Украину", - сказал Исмаили.