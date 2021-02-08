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Официально. Заря подписала лучшего бомбардира УПЛ текущего сезона
Сага с переходом Захеди Шахаба завершилась
Луганская "
Контракт с игроком подписан на 4 года.
Напомним, Шахаб перешел в "Олимпик" в августе 2019-го года из южнокорейского "Сувон Самсунг Блювингз", за который, правда, не сыграл ни одного матча. Также в его карьере были иранский "Персеполис" и исландский "Вестманнаэйяр". В первом сезоне в Украине Шахаб сыграл в 23-х матчах, в которых забил шесть голов. В текущем чемпионате 25-летний форвард отметился восемью голами в 11 матчах, что является лучшим показателем УПЛ (у Цыганкова столько же, но на матч больше).
Летом 2021-го у Шахаба заканчивался контракт с "Олимпиком", и он мог покинуть клуб бесплатно. Дончане не хотели отпускать Захеди в "Зарю", даже перевели его дублю. В конце концов, президенты двух клубов смогли договориться о переходе. В СМИ фигурировала сумма в 365 тысяч долларов компенсации.
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