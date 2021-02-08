  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Заря подписала лучшего бомбардира УПЛ текущего сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Заря подписала лучшего бомбардира УПЛ текущего сезона

Премьер-лига
(2 голосов)

Сага с переходом Захеди Шахаба завершилась

Официально. Заря подписала лучшего бомбардира УПЛ текущего сезона
Новина українською

Луганская "Заря" объявила о трансфере иранского форварда донецкого "Олимпика" Захеди Шахаба.

Контракт с игроком подписан на 4 года.

Напомним, Шахаб перешел в "Олимпик" в августе 2019-го года из южнокорейского "Сувон Самсунг Блювингз", за который, правда, не сыграл ни одного матча. Также в его карьере были иранский "Персеполис" и исландский "Вестманнаэйяр". В первом сезоне в Украине Шахаб сыграл в 23-х матчах, в которых забил шесть голов. В текущем чемпионате 25-летний форвард отметился восемью голами в 11 матчах, что является лучшим показателем УПЛ (у Цыганкова столько же, но на матч больше).

Летом 2021-го у Шахаба заканчивался контракт с "Олимпиком", и он мог покинуть клуб бесплатно. Дончане не хотели отпускать Захеди в "Зарю", даже перевели его дублю. В конце концов, президенты двух клубов смогли договориться о переходе. В СМИ фигурировала сумма в 365 тысяч долларов компенсации.

Читайте такжеГельзин анонсировал переход Шахаба в Зарю за 365 тысяч долларов
May be an image of 2 людини та people standing
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Евгений Геллер Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Зоря

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...