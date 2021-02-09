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Наставник Колоса: Готовиться к Шахтеру в Турции? Они свою игру зимой не меняли

Премьер-лига
(1 голосов)

Ковалевци - другое дело

Наставник Колоса: Готовиться к Шахтеру в Турции? Они свою игру зимой не меняли
Новина українською

Руслан Костышин, главный тренер "Колоса", прокомментировал ТК Футбол предстоящее противостояние с "Шахтером" в 14 туре УПЛ.

К "Шахтеру" не готовились совсем. Пробовали играть по другой схеме.

К "горнякам" будем готовиться на этой неделе. Потому что "Шахтер" свою игру не изменил зимой. Как они играли - так и будут, в своем стиле. Нам осталось дома подготовиться, откорректировать какие-то нюансы.

Хотя сам Руслан Костышин признал, что ездил на спарринги "Шахтера" в Турции.

Мы ездили, я сам ездил. Ничего не поменялось. Стиль остался тот же, футболисты тоже.

Матч "Колос" - "Шахтер" состоится 13 февраля.

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В статье: Руслан Костышин Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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