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Наставник Колоса: Готовиться к Шахтеру в Турции? Они свою игру зимой не меняли
Ковалевци - другое дело
Руслан Костышин, главный тренер "
К "Шахтеру" не готовились совсем. Пробовали играть по другой схеме.
К "горнякам" будем готовиться на этой неделе. Потому что "Шахтер" свою игру не изменил зимой. Как они играли - так и будут, в своем стиле. Нам осталось дома подготовиться, откорректировать какие-то нюансы.
Хотя сам Руслан Костышин признал, что ездил на спарринги "Шахтера" в Турции.
Мы ездили, я сам ездил. Ничего не поменялось. Стиль остался тот же, футболисты тоже.
Матч "Колос" - "Шахтер" состоится 13 февраля.
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