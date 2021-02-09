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Пресс-служба ФК Мариуполь: Владислав Вакула - не наш игрок
В клубе отрицают причастность 21-летнего футболиста к их клубу
21-летний футболист Владислав Вакула, который играл в ФК "Мариуполь", сел пьяным за руль своего "Мерседеса" и попал в аварию.
Напомним, ДТП произошло около 01:00 ночи в минувшее воскресение, водитель на автомобиле Mercedes в состоянии алкогольного опьянения не вписался в поворот, выехал за пределы проезжей части и сбил знак "Стоп".
В пресс-службе мариупольского футбольного клуба информацию прокомментировали так:
"Владислав Вакула не является футболистом ФК "Мариуполь", а, следовательно, ни на каком дне рождения руководства клуба он не мог быть".
Вакула 13 января перешел в "Десну"(Чернигов), а 30 января уже покинул этот футбольный клуб. По информации издания Sport.ua, Вакула покинул команду из-за "грубого нарушения спортивного режима", а главный тренер "Десны" Александр Рябоконь заявил, что разорвать аренду с игроком было его личной инициативой.
Позже появилась информация, что Владислав во второй части сезона будет выступать за "Мариуполь" на правах аренды.
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