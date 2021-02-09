Пресс-служба ФК Мариуполь: Владислав Вакула - не наш игрок

21-летний футболист Владислав Вакула, который играл в ФК "Мариуполь", сел пьяным за руль своего "Мерседеса" и попал в аварию.

Напомним, ДТП произошло около 01:00 ночи в минувшее воскресение, водитель на автомобиле Mercedes в состоянии алкогольного опьянения не вписался в поворот, выехал за пределы проезжей части и сбил знак "Стоп".

В пресс-службе мариупольского футбольного клуба информацию прокомментировали так:

"Владислав Вакула не является футболистом ФК "Мариуполь", а, следовательно, ни на каком дне рождения руководства клуба он не мог быть".

Вакула 13 января перешел в "Десну"(Чернигов), а 30 января уже покинул этот футбольный клуб. По информации издания Sport.ua, Вакула покинул команду из-за "грубого нарушения спортивного режима", а главный тренер "Десны" Александр Рябоконь заявил, что разорвать аренду с игроком было его личной инициативой.

Позже появилась информация, что Владислав во второй части сезона будет выступать за "Мариуполь" на правах аренды.