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Пресс-служба ФК Мариуполь: Владислав Вакула - не наш игрок

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе отрицают причастность 21-летнего футболиста к их клубу

Пресс-служба ФК Мариуполь: Владислав Вакула - не наш игрок
Новина українською

21-летний футболист Владислав Вакула, который играл в ФК "Мариуполь", сел пьяным за руль своего "Мерседеса" и попал в аварию.

Напомним, ДТП произошло около 01:00 ночи в минувшее воскресение, водитель на автомобиле Mercedes в состоянии алкогольного опьянения не вписался в поворот, выехал за пределы проезжей части и сбил знак "Стоп".

В пресс-службе мариупольского футбольного клуба информацию прокомментировали так:

"Владислав Вакула не является футболистом ФК "Мариуполь", а, следовательно, ни на каком дне рождения руководства клуба он не мог быть".

Вакула 13 января перешел в "Десну"(Чернигов), а 30 января уже покинул этот футбольный клуб. По информации издания Sport.ua, Вакула покинул команду из-за "грубого нарушения спортивного режима", а главный тренер "Десны" Александр Рябоконь заявил, что разорвать аренду с игроком было его личной инициативой.

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Позже появилась информация, что Владислав во второй части сезона будет выступать за "Мариуполь" на правах аренды.

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В статье: ФК Мариуполь Владислав Вакула
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Комментарии (6)
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Dardolis (Первомайск)
09.02.2021 в 16:04
Пора ему в рашку, где-то в Хабаровск) Чтобы на улице быстрее трезветь))) А то в теплом Марике девок пьяным не покатаешь...Понаставляли посты и знаки везде, проехать нельзя)))
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
09.02.2021 в 15:35
Вакула просто полюбил Оксанку
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0
-1
alex 66 (Кременчуг)
09.02.2021 в 15:26
Чувак пошел по наклонной....привет от Мили)))
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+2
-1
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ПетроФ (Луцьк)
09.02.2021 в 15:42
в мілі талант. він після нічного клубу міг видати фаєричну гру а це просто дерево з бабками. і які я розумію незабаром вони в нього закінчаться.
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
09.02.2021 в 15:26
Как символично. Сбил знак stop,.
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2021 в 15:15
Тепер він як чумайдан без ручки.
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+6
-1


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