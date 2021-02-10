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Колесников выделил болельщиков Тернополя: На таком футболе я не был с конца 1970-х

Премьер-лига
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Ни Киев, ни Донецк, ни Львов не сравнятся

Колесников выделил болельщиков Тернополя: На таком футболе я не был с конца 1970-х
Новина українською

Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников признался, что его поразила атмосфера болельщиков в городе Тернополь.

Атмосфера на матче ФК "Тернополь" - "Шахтер" в Кубке Украины меня поразила. На таком футболе я не был с конца 1970-х, когда еще Виталий Старухин играл за "Шахтер".

А я побывал на многих стадионах мира и почти на всех чемпионатах. Но это не то. Когда это у тебя дома в Украине - совсем другое. Чем больше времени и средств будет уделяться детскому футболу, тем больше заполненые стадионы у нас будут.

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В статье: Болельщики Борис Колесников Стадион Шахтер (Донецк) Виталий Старухин тернополь ФК Тернополь
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Источник:
Трибуна

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