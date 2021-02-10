Колесников выделил болельщиков Тернополя: На таком футболе я не был с конца 1970-х

Вице-президент донецкого " Шахтера " Борис Колесников признался, что его поразила атмосфера болельщиков в городе Тернополь.

Атмосфера на матче ФК "Тернополь" - "Шахтер" в Кубке Украины меня поразила. На таком футболе я не был с конца 1970-х, когда еще Виталий Старухин играл за "Шахтер".

А я побывал на многих стадионах мира и почти на всех чемпионатах. Но это не то. Когда это у тебя дома в Украине - совсем другое. Чем больше времени и средств будет уделяться детскому футболу, тем больше заполненые стадионы у нас будут.