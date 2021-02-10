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Климовский: С Динамо будем бороться и биться до конца

Премьер-лига
(2 голосов)

УПЛ возвращается

Климовский: С Динамо будем бороться и биться до конца
Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский в эфире ТК "Футбол" рассказал о роли Яя Туре в команде, а также о подготовке к матчу 14-го тура УПЛ против "Динамо".

"Конечно, не очень привычно тренироваться на маленьком синтетическом газоне. Сегодня вышли на большое поле. Немного тяжеловато идет подготовка. То, что мы нарабатывали на сборах, здесь продолжить не можем.

Яя Туре всего дня два в команде. Он присматривается и мы потом определимся, чем он будет заниматься.

Думаю, "Динамо" будет играть первым номером. Мы будем контратаковать. Каждый тренер хочет выиграть у "Динамо" и вничью сыграть. Мы будем бороться и биться до конца", - заявил Климовский.

Напомним, что матч "Динамо" - "Олимпик" состоится в ближайшую субботу на стадионе им. Лобановского и начнется в 17:00.

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В статье: Яя Туре Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Игорь Климовский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
10.02.2021 в 22:20
Кротовские борцуны....
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Ivanamoff (Киев)
10.02.2021 в 21:54
Именно с Динамо будем бороться. А с Шахтером не будем, получается. А кто у нас Чемпион?Все понятно.
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