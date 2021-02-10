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Климовский: С Динамо будем бороться и биться до конца
УПЛ возвращается
Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский в эфире ТК "Футбол" рассказал
"Конечно, не очень привычно тренироваться на маленьком синтетическом газоне. Сегодня вышли на большое поле. Немного тяжеловато идет подготовка. То, что мы нарабатывали на сборах, здесь продолжить не можем.
Яя Туре всего дня два в команде. Он присматривается и мы потом определимся, чем он будет заниматься.
Думаю, "Динамо" будет играть первым номером. Мы будем контратаковать. Каждый тренер хочет выиграть у "Динамо" и вничью сыграть. Мы будем бороться и биться до конца", - заявил Климовский.
Напомним, что матч "Динамо" - "Олимпик" состоится в ближайшую субботу на стадионе им. Лобановского и начнется в 17:00.
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