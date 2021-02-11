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Днепр-1 провел последнюю тренировку в Турции

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В тренажерном зале и соревнование на поле

Днепр-1 провел последнюю тренировку в Турции
Новина українською

Последний день турецких сборов, 10 февраля, стал очень насыщенным для СК "Днепр-1". Команда провела две тренировки и теоретическое занятие - было выполнено полный комплект возможной подготовительной работы.

Утреннее занятие состояло из работы в тренажерном зале, где игроки по очереди проходили различные станции, и на знакомой поляне - там футболисты выполнили очередную серию упражнений с ускорениями.

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Второй тренировке предшествовала теория, время на поле было посвящено игровым упражнениям. Квадраты, тактические задачи, мини-турнир и матч на две трети поля полными составами - спортклубивци и определенные замыслы отработали, и получили удовольствие от эмоциональной соревновательной составляющей. Победителями в небольшом турнире четырех команд стали «желтые»: Юрчук, Сваток, Цуриков, Соловьев, Булеца, Ваг. А в 10-минутной дуэли «синих» и «белых» победу первым принес единственный точный удар Вагнера.

По завершении тренировки команда сделала традиционное фото на память и начала готовиться в приятное путешествие домой. Сегодня утром "Днепр-1" отправился из Анталии в родной город.

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В статье: СК Днепр-1 Днепр-1 тренировочный сбор
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Источник:
Дніпро-1

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