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Днепр-1 провел последнюю тренировку в Турции
В тренажерном зале и соревнование на поле
Последний день турецких сборов, 10 февраля, стал очень насыщенным для СК "
Утреннее занятие состояло из работы в тренажерном зале, где игроки по очереди проходили различные станции, и на знакомой поляне - там футболисты выполнили очередную серию упражнений с ускорениями.
Второй тренировке предшествовала теория, время на поле было посвящено игровым упражнениям. Квадраты, тактические задачи, мини-турнир и матч на две трети поля полными составами - спортклубивци и определенные замыслы отработали, и получили удовольствие от эмоциональной соревновательной составляющей. Победителями в небольшом турнире четырех команд стали «желтые»: Юрчук, Сваток, Цуриков, Соловьев, Булеца, Ваг. А в 10-минутной дуэли «синих» и «белых» победу первым принес единственный точный удар Вагнера.
По завершении тренировки команда сделала традиционное фото на память и начала готовиться в приятное путешествие домой. Сегодня утром "Днепр-1" отправился из Анталии в родной город.
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