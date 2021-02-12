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Колос принял решение относительно будущего Селезнева

Премьер-лига
(6 голосов)

Форвард исчез из заявки на УПЛ

Колос принял решение относительно будущего Селезнева

Новина українською

Нападающий Евгений Селезнев отсутствует в заявке ковалевского "Колоса" на весеннюю часть сезона УПЛ.

На сайте УПЛ игрок указанный без клуба.

Накануне Евгений был отозван со сбора команды в Турции за "уже не первое грубое нарушение". Сам Селезнев отрицал это и уверял, что с его стороны никаких нарушений, в частности относительно нетрезвого состояния, не было. Точку в конфликте должна была поставить вчерашняя встреча игрока с президентом клуба Андреем Засухой.

Напомним, в 2020 году Селезнев провел за "Колос" 12 матчей. На его счету 5 голов в УПЛ и 1 ассист.

Читайте такжеИсточник: Селезнев пока что остается в Колосе, но это еще не окончательное решение
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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (15)
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football_soccer (Украина)
12.02.2021 в 15:16
""Я был не пьян, и вообще то был не я, меня там не было, форму пьяного меня можно купить в любом магазине "" -- вот как врать надо, а не скулить про ахиллы
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0
0
vadooo (Слатино)
12.02.2021 в 15:11
Взяли в "Колос" Кормильца, а выгнали Поильца.
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0
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
12.02.2021 в 14:22
Пора на футбольную пенсию! Там и погулять и побухать можно!
Ответить
+7
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.02.2021 в 14:15
У заявці немає, а у клубі?
Ответить
0
-9
dmitroj88
12.02.2021 в 14:04
В динамо его нужно, к цыгану в компанию.
Ответить
+3
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.02.2021 в 14:14
В Смоктар, він же виповзець з кротівника.
Ответить
+2
-6
dmitroj88
12.02.2021 в 14:20
Именно таких дырявые и подбирают.
+4
-5
avatar
simargl (Чернигов)
12.02.2021 в 13:49
похоже рекорд Шацких устоит ... что-то не хотят клубы УПЛ брать алкашей, хоть старых , хоть юных ...
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+8
-2
Kela (Одесса)
12.02.2021 в 13:44
человек с больными ахилами семью кормил, а его в заявку не включили
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+4
0
download1 (huyersk)
12.02.2021 в 13:29
Назад до Туреччини
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+2
-1
avatar
satellite (Харьков)
12.02.2021 в 13:08
Ничего другого и не ожидал.
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+7
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
12.02.2021 в 13:07
Ниочем
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+3
-2
magnum power (БОМЖ)
12.02.2021 в 12:56
залишили сім'ю годувальника без каструлі борщу ... але зате з пляшкою вискаря
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+8
0
Dardolis (Первомайск)
12.02.2021 в 14:21
Он развёлся, теперь семью кормить не надо...
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+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
12.02.2021 в 12:50
Ну и хорошо. Снисходительность здесь была бы неуместной
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+8
0


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