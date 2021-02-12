Колос принял решение относительно будущего Селезнева

Нападающий Евгений Селезнев отсутствует в заявке ковалевского " Колоса " на весеннюю часть сезона УПЛ.

На сайте УПЛ игрок указанный без клуба.

Накануне Евгений был отозван со сбора команды в Турции за "уже не первое грубое нарушение". Сам Селезнев отрицал это и уверял, что с его стороны никаких нарушений, в частности относительно нетрезвого состояния, не было. Точку в конфликте должна была поставить вчерашняя встреча игрока с президентом клуба Андреем Засухой.

Напомним, в 2020 году Селезнев провел за "Колос" 12 матчей. На его счету 5 голов в УПЛ и 1 ассист.