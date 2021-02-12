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"Хотели, но ковид разыгрался" - Денисов пояснил, почему каналы Футбол так и не сняли интервью с Ахметовым
Ждем конца сезона
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о планах на интервью с президентом "
"Пока ситуация с "ковидом" и ограничениями не позволяет нам записать интервью с Ринатом Ахметовым.
Впрочем, сейчас это не особо ко времени, ведь начинается вторая часть сезона. Интереснее всего будет записать интервью по окончании сезона и расставить точки над і.
Мы хотели записать перед стартом сезона, президент "Шахтера" дал свое согласие. Но "ковид" уж сильно разыгрался и мы поставили эту историю на паузу. Будем надеяться, что в мае мы сможем его записать", - сказал Денисов.
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