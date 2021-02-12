"Хотели, но ковид разыгрался" - Денисов пояснил, почему каналы Футбол так и не сняли интервью с Ахметовым

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о планах на интервью с президентом " Шахтера " Ринатом Ахметовым, которое каналы планируют записать еще с лета прошлого года.

"Пока ситуация с "ковидом" и ограничениями не позволяет нам записать интервью с Ринатом Ахметовым.

Впрочем, сейчас это не особо ко времени, ведь начинается вторая часть сезона. Интереснее всего будет записать интервью по окончании сезона и расставить точки над і.

Мы хотели записать перед стартом сезона, президент "Шахтера" дал свое согласие. Но "ковид" уж сильно разыгрался и мы поставили эту историю на паузу. Будем надеяться, что в мае мы сможем его записать", - сказал Денисов.