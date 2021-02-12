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"Хотели, но ковид разыгрался" - Денисов пояснил, почему каналы Футбол так и не сняли интервью с Ахметовым

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждем конца сезона

"Хотели, но ковид разыгрался" - Денисов пояснил, почему каналы Футбол так и не сняли интервью с Ахметовым

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о планах на интервью с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым, которое каналы планируют записать еще с лета прошлого года.

"Пока ситуация с "ковидом" и ограничениями не позволяет нам записать интервью с Ринатом Ахметовым.

Впрочем, сейчас это не особо ко времени, ведь начинается вторая часть сезона. Интереснее всего будет записать интервью по окончании сезона и расставить точки над і.

Мы хотели записать перед стартом сезона, президент "Шахтера" дал свое согласие. Но "ковид" уж сильно разыгрался и мы поставили эту историю на паузу. Будем надеяться, что в мае мы сможем его записать", - сказал Денисов.

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В статье: Ринат Ахметов Александр Денисов Шахтер (Донецк) ТК Футбол коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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waleo (Киев)
12.02.2021 в 21:38
на послал , ковид у него в заду разыгрался )
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+3
0
Пришта Литин (Киев)
12.02.2021 в 21:32
Нормальные люди терпеть ненавидят эту криминальную харю кучмоРылого байстрюка с его холуем пЕнисовым.
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