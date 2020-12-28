Отсутствие трансферов, памятник Луческу, Срна и Каштру. Семь вопросов Ринату Ахметову

2020-й год получился непростым для каждого. Кризис, вызванный вирусом COVID-19, затронул все сферы жизнедеятельности, не обойдя стороной и футбольный мир. Пострадали два сезона, был перенесен чемпионат Европы, команды вынужденно отказывались от предсезонной подготовки, а футболисты - от части своих заработных плат. В общем, давно такого не было.

Неоднозначным последний год десятилетия был и для донецкого "Шахтера". Украинский гранд в очередной раз стал чемпионом, играл в полуфинале Лиги Европы, аки лев сражался в группе смерти ЛЧ за выход в плей-офф. С другой стороны, впервые за долгое время было проиграно зимнее золото, легендарный тренер возглавил главного соперника, а игра клуба и персона рулевого вызывали и вызывают вопросы. Но еще больше смущает поведение президента, а также определенные звоночки, которые наталкивают на одну мысль - не потерял ли Ринат Ахметов интерес к футболу и почему он так давно не выходил на связь?

Еще в первой половине 2020-го Александр Денисов говорил, что готовится большое интервью с Ахметовым, но мир уже пережил коронавирусные весну, лето и осень, а Рината Леонидовича болельщики "горняков" пока так и не услышали. Все чаще на сцену стал выходить Сергей Палкин, который только за последнее время успел дать несколько больших интервью структурам, принадлежащим Ахметову. Но нам кажется, что это неправильно, ведь прежде всего хотелось бы услышать именно президента команды. Мы знаем, что никому, кроме как уже упомянутого Александра Денисова, Ринат Ахметов интервью не дает, и с каждым разом они все больше похожи на тепленькую ванну, а не на журналистскую работу. Мы решили составить свой список вопросов, ответы на которые всем болельщикам, и не только, хочется услышать. Тем за прошедший год накопилось достаточно.

С чем связано молчание после назначения Мирчи Луческу тренером "Динамо"?

Вероятно, именно Рината Ахметова первого хотелось услышать после главного украинского футбольного события всего 2020-го года. От его имени высказывались Александр Денисов и Сергей Палкин, а фраза "мистеры так не поступают" уже успела стать своего рода мемом. Не смог Палкин обойти стороной Луческу и в интервью клубному каналу, фактически с него и начав разговор.

Но одно дело, слышать мнение через посредников, и совсем другое - от президента "Шахтера". Ведь киевский клуб возглавил не просто румынский наставник. Сейчас столичную команду пытается привести к чемпионству легенда "горняков", с которым связаны главные достижения в истории клуба. Вряд ли Ринату Леонидовичу не было, что сказать.

Что теперь будет с памятником Луческу?

После того, как Мирча Михайлович стал тренером "Динамо", появилась новость, что донецкий клуб заранее готовился к 75-му дню рождения тренера, воздвигнув ему памятник. Объект был готов к сдаче за месяц до юбилея, но решение румынского тренера все испортило. Сначала он был накрыт брезентом, а после просто исчез с радаров. Хотелось бы услышать от Рината Ахметова, какова дальнейшая судьба памятника?

Можно ли играть в финале еврокубков без усилений?

За прошедший год донецкий "Шахтер" не подписал ни одного футболиста, чего не случалось с клубом уже давненько. Последним пополнением состава были трансферы Коноплянки и Витао, сделанные в последний день лета 2019-го. С того времени, как отрезало. "Шахтер" стал полагаться лишь на внутренние резервы, а при надобности, возвращать футболистов из аренд. Но ведь одними выпускниками всех проблем не решить.

Сейчас, как минимум, клуб требует усиления на позиции центрального нападающего и опорного полузащитника, ведь даже если у Мораеса и Степаненко будет вечный иммунитет к COVID-19, это не обезопасит их от травм и старения. Нынешнего ресурса "горняков" уже не всегда хватает на матчи чемпионата Украины, что уже говорить о поздних стадиях еврокубков.

Сергей Палкин после жеребьевки Лиги Европы обозначил главную цель - победа во втором по значимости турнире Европы. Однако спустя несколько недель генеральный директор заявил, что сейчас трансферы не планируются на позиции центрального нападающего и защитника, а легионеров ждать не стоит в принципе. Ибо лимит. Возникает вопрос - Ринат Леонидович действительно считает, что нынешний ростер готов к финалу еврокубка? Или это удачная жеребьевка прошлого розыгрыша так вскружила голову президенту "горняков"? Ведь с лета 2020-го команда сильнее точно не стала.

Сколько машин было разбито битами после двухматчевого позора с "Боруссией"?

Сразу после жребия группового этапа Лиги Чемпионов, все эксперты в один голос отмечали, что "горнякам" попалась так называемая группа смерти. Солидарны были и мы с таким выражением, ведь с первой корзины выпал "Реал", выигравший Ла Лигу и редко проигрывающий в ЛЧ, а с третьей - "Интер", который недавно разгромил команду Каштру, после чего играл в финале Лиги Европы. Наименее опасным соперником на момент жребия казалась "Боруссия", но на деле все вышло совсем наоборот.

0:10 за две игры оправдать невозможно, а те, кто пытаются это сделать - либо издеваются, либо врут сами себе. Хотелось бы узнать, как Ринату Леонидовичу удалось пережить такие результаты, ведь любому поклоннику клуба, а Ахметов за "Шахтер" болеет всем сердцем и не только, было очень тяжело. А значит, было тяжело и президенту. Но он смог с этим справиться и не решился отправить Луиша Каштру в отставку. Согласитесь, повод был.

Были ли разбирательства с ситуацией внутри академии?

Достаточно неприятным событием в 2020-м году, которое напрямую связано с "горняками", стало интервью выпускника академии клуба Валерия Гайвана, которое он дал видеоблогеру Дмитрию Поворознюку. Для тех, кто не читал или подзабыл, в двух слова напомним. Экс-игрок академии Гайван заявил, что после ухода из клуба с молодых игроков требуют компенсацию в размере 15 тысяч долларов, мотивируя это прежними затратами. После резонансного заявления, Гайтан успел добавить, что ни Ахметов, ни Палкин ничего о подобном не знают, ведь академия всегда находилась отдельно от клуба, но послевкусие это оставило.

Мы не беремся утверждать, имеет ли подобное место быть, ведь очень скоро пресс-служба "Шахтера" выступила со своим опровержением, но дым без огня встречается редко. Подобное заявление выпускника академии говорит о слабом контроле внутри структуры "горняков", ведь если, по словам Гайтана, в Донецке за всем следили голландцы, то после переезда в Киев все изменилось, стало больше коррупции. Это камень в сторону ближайшего окружения президента клуба, которое не уследило, ослабило хватку, где-то спустило на тормоза. Не стоит забывать, что свита делает короля.

Каково это, когда олигарх теряет монополию?

Долгое время телеканалы "Футбол" были монополистами среди футбольных вещателей, транслируя большую часть игр УПЛ, еврокубковые баталии, а также матчи национальной сборной. Возможно, это их немного расслабило, но бесконкурентный период уже позади. На рынке появились новые игроки, бросившие перчатку "Футболам". Вначале, они отобрали АПЛ, теперь пришло время еврокубков.

Потеря матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы, в которых стабильно играют три наших команды, больно ударит по амбициям "Медиа Группы Украина", которая принадлежит компании SCM, которой в свою очередь владеет Ринат Ахметов. Теперь придется либо договариваться с "Megogo", либо привыкать смотреть игры любимой команды с новыми комментаторами.

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Когда Дарио Срна станет главным тренером "Шахтера"?

За последний год не только к Ринату Ахметову накопилось определенное количество вопросов. Это же касается и Луиша Каштру, с которым результаты "Шахтера" не всегда стабильны - "горняки" могут дважды обыграть "Реал", а могут в чемпионате потерять очки несколько раз на ровном месте. Cпособны как за 180 минут не пропустить от Лукаку и компании, так и привести в свои ворота четыре гола за тайм. Потому, чтобы однозначно оценить работу португальского наставника с донецкой командой, нужно готовить отдельный материал.

Иногда складывается впечатление, что сам Каштру уже смирился с тем фактом, что с "Шахтером" он будет работать максимум до следующего лета, после чего его заменит в клубе Дарио Срна. Хорват уже собирает свой штаб, приглашая Николини, имеет хорошие отношения с руководством. Все готово к коронации нового наставника и ключевой вопрос - когда её стоит ожидать?

Для чего весь этот список был подготовлен, спросите вы? Дело в том, что Ринат Леонидович стал очень редко появляться на публике, а потому его первое интервью после такого затишья точно должно быть особенным. Ответы в стиле - "Сейчас лучший "Шахтер" за последние годы" или "В 2020-м мы добились существенного прогресса" болельщики слышали уже n-количество раз. Хочется другого. Мы не забыли, что в прошедшем сезоне "горняки" победили в чемпионате с рекордным для себя отрывом и играли в полуфинале Лиги Европы. Но о хорошем могут спросить и без нас.

Анализируя последние интервью, которые давал президент "горняков", там редко имели место быть острые вопросы. А ведь после такого непростого года, в котором донецкий коллектив несколько раз был унижен на футбольном поле, хочется, чтобы Ринат Ахметов, во-первых, был откровенен с нами, и во-вторых, отвечал на важное, а не на шаблонное.