Экс-игрок академии Шахтера: Ахметов и Палкин не знают о ситуации с компенсацией

Бывший игрок академии " Шахтера " Валерий Гайван поделился мнением о том, знает ли руководство "горняков" о ситуации с требованием компенсаций от молодых игроков на сумму 15 000 долларов после ухода из клуба.

Думаю, такие люди, как Ахметов и Палкин, об этом не знают. Это чисто на уровне директоров академий, не выше. В "Шахтере" такая структура, что первая команда отдельно, а академия отдельно. Академией занимаются другие люди.

Я не знаю. Может, себе кладут, может, еще что-то. Ахметов об этой ситуации точно не знает. Он бы свой имидж не стал подрывать из-за каких-то пацанов.

Я думаю, это связано с переездом в Киев после начала войны. Здесь контроля меньше, в Донецке все это контролировалось. Были голландцы. Претензии есть, меньше контроля, а больше коррупции стало. Подъезжать люди начали, стали брать откровенно не самых сильных.