  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-игрок академии Шахтера: Ахметов и Палкин не знают о ситуации с компенсацией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок академии Шахтера: Ахметов и Палкин не знают о ситуации с компенсацией

Премьер-лига
(2 голосов)
Экс-игрок академии Шахтера: Ахметов и Палкин не знают о ситуации с компенсацией
Новина українською

Бывший игрок академии "Шахтера" Валерий Гайван поделился мнением о том, знает ли руководство "горняков" о ситуации с требованием компенсаций от молодых игроков на сумму 15 000 долларов после ухода из клуба.

Думаю, такие люди, как Ахметов и Палкин, об этом не знают. Это чисто на уровне директоров академий, не выше. В "Шахтере" такая структура, что первая команда отдельно, а академия отдельно. Академией занимаются другие люди.

Я не знаю. Может, себе кладут, может, еще что-то. Ахметов об этой ситуации точно не знает. Он бы свой имидж не стал подрывать из-за каких-то пацанов.

Я думаю, это связано с переездом в Киев после начала войны. Здесь контроля меньше, в Донецке все это контролировалось. Были голландцы. Претензии есть, меньше контроля, а больше коррупции стало. Подъезжать люди начали, стали брать откровенно не самых сильных.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трендець

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 14:34
Знають і Палкінд, і Ахметка - вони живуть завдяки корупції.
Ответить
+3
-2
avatar
Saturn (Киев)
02.10.2020 в 14:26
Особенно Палкин не знает -тогда зачем Ахметка его там держит?
Ответить
+4
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
02.10.2020 в 12:47
Та всё они знают,стукачи работают, сами этим же занимаются только на другом уровне.
Ответить
+4
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
02.10.2020 в 12:28
Отакої . Вхід - рубль, вихід - два.
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...