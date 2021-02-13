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14-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей первого тура весенней части сезона
theconversation.com
Уже на этих выходных после длительного зимнего перерыва возвращается
Матчи 14-го тура расписаны на субботу и воскресенье.
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
13 февраля (суббота)
14:00 "Минай" — "Львов" – Футбол 2
14:00 "Заря" – "Десна" – УНИАН
17:00 "Колос" – "Шахтер" – Футбол 2
17:00 "Динамо" – "Олимпик" – 2+2
14 февраля (воскресенье)
14:00 "Мариуполь" – "Александрия" – Футбол 1
17:00 "Рух" – "Ворскла" – Футбол 1
17:00 "Днепр-1" – "Ингулец" – УНИАН
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