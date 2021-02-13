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14-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание трансляций матчей первого тура весенней части сезона

14-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

theconversation.com

Новина українською

Уже на этих выходных после длительного зимнего перерыва возвращается УПЛ.

Матчи 14-го тура расписаны на субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

13 февраля (суббота)

14:00 "Минай" — "Львов" – Футбол 2

14:00 "Заря" – "Десна" – УНИАН

17:00 "Колос" – "Шахтер" – Футбол 2

17:00 "Динамо" – "Олимпик" – 2+2

14 февраля (воскресенье)

14:00 "Мариуполь" – "Александрия" – Футбол 1

17:00 "Рух" – "Ворскла" – Футбол 1

17:00 "Днепр-1" – "Ингулец" – УНИАН

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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