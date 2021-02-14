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Данило Силва возвращается в Динамо
Бразилец будет работать в киевскому клубе
Экс-защитник "Динамо" Данило Силва вернётся в киевский клуб.
34-летний бразилец в своём Instagram рассказал, что недавно "получил роль представителя клуба". О какой именно должности речь – пока неизвестно.
Напомним, Силва выступал за "Динамо" с 2010-го по 2017-й год, выиграв с киевлянами 5 трофеев.
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ascent (Луксор)
14.02.2021 в 09:12
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