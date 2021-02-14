Данило Силва возвращается в Динамо

Экс-защитник "Динамо" Данило Силва вернётся в киевский клуб.

34-летний бразилец в своём Instagram рассказал, что недавно "получил роль представителя клуба". О какой именно должности речь – пока неизвестно.

Напомним, Силва выступал за "Динамо" с 2010-го по 2017-й год, выиграв с киевлянами 5 трофеев.