Каштру после 0:0 с Колосом: Мы выйдем на успешный путь и сможем добраться до финала ЛЕ

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги ничьи с "Колосом" в матче 14-го тура УПЛ.

– Первый тайм полностью удался, у нас было много возможностей забить, мы полностью доминировали. Второй тайм тоже начали хорошо, 15-20 минут показывали себя достойно. Потом перестали контролировать игру, с каждым разом было все сложнее доминировать. Не смогли добиться главной цели – победы. Второе место в турнирной таблице нас не удовлетворяет, будем продолжать работать и постараемся выбраться на первое место.

– Насколько состояние газона повлияло на качество игры вашей команды?

– Мы прекрасно знали, какое поле нам попадется (встреча прошла в Киеве на стадионе Лобановского – прим.). Чудес не бывает. Знали, что поле в очень плохом состоянии. Согласились здесь играть, потому что на поле "Колоса" невозможно было провести этот матч. Понятно было, что игра будет либо здесь, либо на "Олимпийском". После вчерашнего матча "Динамо", понятно, что поле не могло быть идеальным. Но даже с таким полем у нас были возможности выиграть, мы должны были победить. Мы практически все время доминировали, но недостаточно эффективно. Должны были уйти на перерыв, побеждая. Во втором тайме было 20-25 минут, когда мы показывали себя достаточно хорошо, но потом команда потеряла немного свою организацию.

– Насколько этот матч был репетицией перед ЛЕ?

– Мы прекрасно знаем, что еврокубковые матчи отличаются от чемпионата. Наше будущее, следующий матч никогда не будут зависеть от встречи, которую мы завершили. Когда игра заканчивается – для меня эта тема полностью закрывается. Мы концентрируемся на следующем матче. Так что ничто не взаимосвязано. В ЛЕ мы постараемся провести хорошую кампанию, постараемся быть на правильном пути, с такой идеей приедем в Тель-Авив, чтобы добиться хорошего результата и пройти дальше.

– Корниенко и Исмаили не было в заявке, Матвиенко вынужден был играть слева. Насколько это проблема и проблема ли вообще перед "Маккаби"?

– Корниенко болен и не может играть, Исмаили не готов еще на все 100%. У нас был Сиприано, Матвиенко, решили поставить Колю, он достаточно неплохо себя показывал в позиции левого защитника и действовал достойно. Мы не победили не из-за действий Матвиенко. Но мы знаем, кто такой Исма как игрок и человек, его характер в поле. Если бы он играл, было бы лучше. Мы очень хотим, чтобы он поскорее вернулся, смог приносить хорошее в нашу команду.

– Эта ничья разозлит команду перед "Маккаби"?

– Есть одна вещь, в которой мы уверены. Чемпионат заканчивается в последнем туре, Кубок – в финале для тех команд, которые туда добрались. ЛЕ – это всегда сложные матчи, но мы постараемся пройти дальше, показать себя достойно. Наша мотивация – это что-то постоянно, что мы пытаемся передать нашим игрокам. Это то, что с ними есть в течение жизни и карьеры. Это очень хорошие игроки, у них большие индивидуальные возможности, как и коллективные. Мы выйдем на успешный путь и сможем добраться до нашей цели – до финала, – рассказал наставник "горняков".