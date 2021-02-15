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Леоненко о ситуации с Селезневым: Штрафовать еще нужно тех, кто сдал

Премьер-лига
(1 голосов)

Понять и простить

Леоненко о ситуации с Селезневым: Штрафовать еще нужно тех, кто сдал

Новина українською

Бывший звездный форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал исключение Евгения Селезнева из заявки "Колоса" на сезон. Как известно, форвард был обвинен в нарушении спортивного режима, после чего досрочно завершил сборы в Турции.

"Это детский сад и аматоры. Что-то натворил - оштрафовали, пошли дальше. Штрафовать еще нужно тех, кто сдал. Неделю об этом говорят - это самое главное. Второй раз начудил, послал, не знаю что сделал... Третий раз - подсрачник и до свидания. Меня в Динамо и штрафовали, и сдавали. Я знал, кто сдавал, но выходил и доказывал", - заявил Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Добавим, что сам Селезнев в интервью Великому футболу согласился, что "выпил пару бокалов", однако главная причина почему он не мог сыграть в контрольном матче – проблемы с ахиллами. Форвард в очередной раз попросил прощения у главного тренера "Колоса" Руслана Костышина.

Ранее Евгений заявлял, что не собирается завершать карьеру, пока не побьет рекорд по числу голов в чемпионатах Украины.

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В статье: Евгений Селезнев
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Комментарии (13)
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С.Карпович. (Ланівці)
15.02.2021 в 09:22
Та хоть би він грав,тоді можна найти вихід.А так є причина від нього здихатись.
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0
0
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Металлист Харьков
15.02.2021 в 09:15
Вспоминаю борьбу Маркевича с воспитанием Рыкуна - там всякие приёмы по изменению поведения шли в ход ! Но ничего не помогало , все знают что вылечить алкоголизм нереально ((( Человек будет обещать что угодно , но всё равно не сдержится ((((Так Рыкун был талантище !!! Он такое вытворял на поле , что ему многое прощалось в поведении !А этот Селезень - бездарность , забивающая случайно пенальти ((((( Гнать его надо !
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+1
0
Djon (Киев)
15.02.2021 в 09:08
Алкаш алкаша бачить здалеку
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
15.02.2021 в 09:02
Так кормилец сам себя и сдал. Раньше времени анонсировал встречу с Милей)
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 09:01
По 350?
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
15.02.2021 в 08:57
То пил, то не пил, трепло... Может у Сели с будуна язык отвязался, наговорил тренеру много лишнего при других игроках, тот его послал. Селя обиделся позора и улетел в Киев справки собирать для президента клуба. Если Селя такой слизняк, то штрафы не помогут. Замариновать в глубоком запасе - сам уйдет без компесации...
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+1
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
15.02.2021 в 08:56
Штрафуй меня, кодированный. Маленького не пригласили вот он и обиделся.
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0
0
Algrab (Костопiль)
15.02.2021 в 08:20
просто пипець...Нехай ще оштрафують генделик, де кормільцю наливали...
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
15.02.2021 в 08:11
Давайте будемо відверті: якби тренер Колоса відчував потребу, щоб Селя грав в його команді, то він зробив би так, як сказав Леоненко. А так Костишин просто скористався нагодою.
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+7
0
янковский ян (Запорожье)
15.02.2021 в 08:14
Так оно и было. Ему его навязали. Аналлгично с рыкуном. Маркевичу он был нужен и тот прощал. Плюс у рыкуна и характер нормальный
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
15.02.2021 в 08:11
Леоненко поностольгировал...
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+5
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.02.2021 в 07:45
Согласен с Леоном!!! Надо Кормильца ещё оштрафовать и за то ,что сам себя сдал!!! А заодно и Милевского сдал, и прочую ватню
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+5
-1
янковский ян (Запорожье)
15.02.2021 в 07:43
Кого штрафовать? Вестибулярный аппарат, перегар? Гипертонию? Или он думает что в 35 лет по человеку не видно что он бухал?
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+5
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