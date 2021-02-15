Леоненко о ситуации с Селезневым: Штрафовать еще нужно тех, кто сдал

Бывший звездный форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал исключение Евгения Селезнева из заявки "Колоса" на сезон. Как известно, форвард был обвинен в нарушении спортивного режима, после чего досрочно завершил сборы в Турции.

"Это детский сад и аматоры. Что-то натворил - оштрафовали, пошли дальше. Штрафовать еще нужно тех, кто сдал. Неделю об этом говорят - это самое главное. Второй раз начудил, послал, не знаю что сделал... Третий раз - подсрачник и до свидания. Меня в Динамо и штрафовали, и сдавали. Я знал, кто сдавал, но выходил и доказывал", - заявил Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Добавим, что сам Селезнев в интервью Великому футболу согласился, что "выпил пару бокалов", однако главная причина почему он не мог сыграть в контрольном матче – проблемы с ахиллами. Форвард в очередной раз попросил прощения у главного тренера "Колоса" Руслана Костышина.

Ранее Евгений заявлял, что не собирается завершать карьеру, пока не побьет рекорд по числу голов в чемпионатах Украины.