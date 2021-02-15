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Десна усилится бывшим защитником Зари - источник
Парень также поиграл в Словакии и Беларуси
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь стремится усилить левый фланг обороны своей команды. В связи с этим до завершения периода дозаявок в составе черниговской команды появится еще один новичок. Об этом заявляет журналист и ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
В ближайшее время контракт с "Десной" должен подписать Артем Сухоцкий.
Артем является воспитанником "Динамо", играл за дубль киевского клуба, но заявил о себе в "Александрии", откуда перешел в луганскую "Зарю". Всего в УПЛ сыграл 56 матчей, в которых забил два гола.
В 2018-м перешел в братиславский "Слован", с которым выигрывал чемпионат и Кубок Словакии (три гола и девять результативных передач). Последним местом работы 28-летнего защитника, способного сыграть по всей бровке, было минское "Динамо".
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