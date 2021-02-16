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Полузащитник Колоса не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Премьер-лига
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Операция прошла успешно

Полузащитник Колоса не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Фото - ФК Колос

Новина українською

Вчера, в свой день рождения, Евгений Морозко принимал поздравления находясь на больничной койке. Полузащитнику "Колоса" была сделана операция на боковой связке правого колена.

Операция была сделана хирургом Дмитрием Скибинским. Она длилась около трех часов и прошла успешно. Через 2-3 дня Евгения выпишут домой и начнется длительный восстановительный период, ориентировочно 4-5 месяцев.

Таким образом, в этом сезоне Евнегий Морозко за "Колос" уже не сыграет.
Полузащитник Колоса не сыграет в этом сезоне из-за травмы - изображение 1

Напомним, что повреждения Морозко получил на сборах в Турции и преждевременно покинул лагерь Коваливки и отправился в Киев на обследование.

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В статье: Колос (Ковалевка) Евгений Морозко
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Источник:
ФК Колос

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