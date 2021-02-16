Десна продлила контракт с одним из лидеров команды

Один из лидеров " Десны ", полузащитник Владислав Калитвинцев подписал новый контракт с черниговским клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано на 2,5 года, то есть, до лета 2023.

Напомним, что хавбек перешел в "Десну" летом 2019 года. За это время 28-летний футболист сыграл за черниговскую команду 41 матч, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.