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Десна продлила контракт с одним из лидеров команды
Владислав Калитвинцев остается в Десне до лета 2023 года
desna.football
Один из лидеров "
Новое соглашение сторон рассчитано на 2,5 года, то есть, до лета 2023.
Напомним, что хавбек перешел в "Десну" летом 2019 года. За это время 28-летний футболист сыграл за черниговскую команду 41 матч, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
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Источник:Телеграм-канал Десны
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
16.02.2021 в 19:19
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