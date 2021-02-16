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Десна продлила контракт с одним из лидеров команды

Премьер-лига
(2 голосов)

Владислав Калитвинцев остается в Десне до лета 2023 года

Десна продлила контракт с одним из лидеров команды

desna.football

Новина українською

Один из лидеров "Десны", полузащитник Владислав Калитвинцев подписал новый контракт с черниговским клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано на 2,5 года, то есть, до лета 2023.

Напомним, что хавбек перешел в "Десну" летом 2019 года. За это время 28-летний футболист сыграл за черниговскую команду 41 матч, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
16.02.2021 в 19:19
Хорошая новость. Успехов Владу!!! Новых побед нам !!!!
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