Суркис: Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров года попал Мирча Луческу

Президент " Динамо " Игорь Суркис в интервью ТК "Футбол" высказал свое мнение относительно номинантов на звание лучшего тренера Украины-2020, среди которых не нашлось места наставнику "Шахтера" Луишу Каштру.

"Изначально была комедийная эта церемония, скажу вам откровенно. Начиная от кандидатов, которые выбирались и заканчивая тем, как она проходила. Обычно церемония транслируется, болельщики могут посмотреть. Такое впечатление, что это все делалось для самих себя. Сегодня же нельзя критиковать нашу доблестную Ассоциацию футбола. Они ж штрафуют меня, у меня уже скоро деньги закончатся. Такие вещи мне непонятны.

Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров попал Мирча Луческу. Я вам прямо говорю. Он принял команду во втором полугодии, а награду давали за целый 2020 год. Как туда не попал тренер "Шахтера", мне тоже непонятно. Мы же должны называть вещи своими именами. Для меня самый лучший тренер - это мой тренер.

Но если меня спросят, кто сегодня принес больше очков в копилку Украины, я отвечу, что донецкий "Шахтер". Да, мы в этом году много очков в копилку внесли. Кто попал в полуфинал Лиги Европы? Донецкий "Шахтер". Моё мнение, что тренер "Шахтера" должен был претендовать на место в тройке номинантов, а он даже в тройку не попал", - сказал Игорь Суркис.