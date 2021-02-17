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Суркис: Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров года попал Мирча Луческу
Игорь Михайлович любит критиковать УАФ
Президент "
"Изначально была комедийная эта церемония, скажу вам откровенно. Начиная от кандидатов, которые выбирались и заканчивая тем, как она проходила. Обычно церемония транслируется, болельщики могут посмотреть. Такое впечатление, что это все делалось для самих себя. Сегодня же нельзя критиковать нашу доблестную Ассоциацию футбола. Они ж штрафуют меня, у меня уже скоро деньги закончатся. Такие вещи мне непонятны.
Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров попал Мирча Луческу. Я вам прямо говорю. Он принял команду во втором полугодии, а награду давали за целый 2020 год. Как туда не попал тренер "Шахтера", мне тоже непонятно. Мы же должны называть вещи своими именами. Для меня самый лучший тренер - это мой тренер.
Но если меня спросят, кто сегодня принес больше очков в копилку Украины, я отвечу, что донецкий "Шахтер". Да, мы в этом году много очков в копилку внесли. Кто попал в полуфинал Лиги Европы? Донецкий "Шахтер". Моё мнение, что тренер "Шахтера" должен был претендовать на место в тройке номинантов, а он даже в тройку не попал", - сказал Игорь Суркис.
Напомним, что по итогам голосования в номинации лучший тренер украинских команд первым
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