  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров года попал Мирча Луческу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров года попал Мирча Луческу

Премьер-лига
(4 голосов)

Игорь Михайлович любит критиковать УАФ

Суркис: Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров года попал Мирча Луческу

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью ТК "Футбол" высказал свое мнение относительно номинантов на звание лучшего тренера Украины-2020, среди которых не нашлось места наставнику "Шахтера" Луишу Каштру.

"Изначально была комедийная эта церемония, скажу вам откровенно. Начиная от кандидатов, которые выбирались и заканчивая тем, как она проходила. Обычно церемония транслируется, болельщики могут посмотреть. Такое впечатление, что это все делалось для самих себя. Сегодня же нельзя критиковать нашу доблестную Ассоциацию футбола. Они ж штрафуют меня, у меня уже скоро деньги закончатся. Такие вещи мне непонятны.

Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров попал Мирча Луческу. Я вам прямо говорю. Он принял команду во втором полугодии, а награду давали за целый 2020 год. Как туда не попал тренер "Шахтера", мне тоже непонятно. Мы же должны называть вещи своими именами. Для меня самый лучший тренер - это мой тренер.

Но если меня спросят, кто сегодня принес больше очков в копилку Украины, я отвечу, что донецкий "Шахтер". Да, мы в этом году много очков в копилку внесли. Кто попал в полуфинал Лиги Европы? Донецкий "Шахтер". Моё мнение, что тренер "Шахтера" должен был претендовать на место в тройке номинантов, а он даже в тройку не попал", - сказал Игорь Суркис.

Напомним, что по итогам голосования в номинации лучший тренер украинских команд первым был признан наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Одіссей (Донецьк)
17.02.2021 в 17:23
А что поэтому поводу скажет господин ...Цыганык.
Ответить
0
0
avatar
Dimonych (FCSD)
17.02.2021 в 17:21
Кому-то придется снова переобуваться :)
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...