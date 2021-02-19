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Болельщики возвращаются на трибуны. УАФ утвердила новый протокол проведения матчей в Украине
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УАФ совместно с УПЛ и ПФЛ разработала протокол проведения матчей в условиях карантина.
Он будет действовать в дополнение к постановлению минздрава Украины, "Об утверждении противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей среди профессиональных футбольных клубов на период карантина в связи с распространением COVID-19".
Основные пункты протокола для болельщиков носят следующий характер:
- Допуск болельщиков на матчи разрешен в зеленой, желтой и оранжевой карантинной зонах. В красной – запрещен.
- Заполняемость стадионов не должна превышать 50% от общей вместимости арены.
- Билеты будут продаваться только онлайн и будут именными.
С полным текстом протокола можно ознакомиться на официальном сайте УАФ.
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