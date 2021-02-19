Болельщики возвращаются на трибуны. УАФ утвердила новый протокол проведения матчей в Украине

УАФ совместно с УПЛ и ПФЛ разработала протокол проведения матчей в условиях карантина.

Он будет действовать в дополнение к постановлению минздрава Украины, "Об утверждении противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей среди профессиональных футбольных клубов на период карантина в связи с распространением COVID-19".

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Основные пункты протокола для болельщиков носят следующий характер:

Допуск болельщиков на матчи разрешен в зеленой, желтой и оранжевой карантинной зонах. В красной – запрещен.

Заполняемость стадионов не должна превышать 50% от общей вместимости арены.

Билеты будут продаваться только онлайн и будут именными.

С полным текстом протокола можно ознакомиться на официальном сайте УАФ.