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15-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей очередного тура весенней части сезона
Олександра Гливинскього
На этих выходных (и даже в понедельник) состоится второй весенний тур
Матчи 15-го тура расписаны на субботу и воскресенье.
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
20 февраля (суббота)
14:00 "Мариуполь" – "Заря" – Футбол 2
17:00 "Александрия" – "Минай" – Футбол 2
19:30 "Львов" – "Колос" – Футбол 2
21 февраля (воскресенье)
14:00 "Ингулец" – "Ворскла" – Футбол 1
17:00 "Шахтер" – "Рух" – Футбол 1
19:30 "Десна" – "Динамо" – Футбол 1
22 февраля (понедельник)
19:00 "Олимпик" – "Днепр-1" – Футбол 1
Отдельно отметим, что три поединка тура будут доступны в форме аудиотрансляций от сайта UA-Футбол.
Наш сайт проведет трансляции матчей "Мариуполь" – "Заря", Шахтер" – "Рух" и "Десна" – "Динамо".
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