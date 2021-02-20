15-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

На этих выходных (и даже в понедельник) состоится второй весенний тур УПЛ нынешнего сезона.

Матчи 15-го тура расписаны на субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

20 февраля (суббота)

14:00 "Мариуполь" – "Заря" – Футбол 2

17:00 "Александрия" – "Минай" – Футбол 2

19:30 "Львов" – "Колос" – Футбол 2

21 февраля (воскресенье)

14:00 "Ингулец" – "Ворскла" – Футбол 1

17:00 "Шахтер" – "Рух" – Футбол 1

19:30 "Десна" – "Динамо" – Футбол 1

22 февраля (понедельник)

19:00 "Олимпик" – "Днепр-1" – Футбол 1

Отдельно отметим, что три поединка тура будут доступны в форме аудиотрансляций от сайта UA-Футбол.

Наш сайт проведет трансляции матчей "Мариуполь" – "Заря", Шахтер" – "Рух" и "Десна" – "Динамо".