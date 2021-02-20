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Кендзера: Главная сила Динамо – это наш тренер
Защитник поддержал Мирчу Луческу
fcdynamo.kiev.ua
Защитник "Динамо" Томаш Кендзера поделился мнением о тренере команды Мирче Луческу.
"Я доволен первой частью сезона. Рад, что мне доверяли тренеры в сборной и клубе. Я постарался отплатить им хорошей игрой на поле.
Луческу создал из имеющихся игроков хорошую команду, которая показала себя в ЛЧ, продолжает выступления в ЛЕ, имеет возможность выиграть чемпионат и Кубок Украины. Сейчас Луческу – наша самая большая сила", – сказал Кендзера пресс-службе "Леха".
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