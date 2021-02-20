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Кендзера: Главная сила Динамо – это наш тренер

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник поддержал Мирчу Луческу

Кендзера: Главная сила Динамо – это наш тренер

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера поделился мнением о тренере команды Мирче Луческу.

"Я доволен первой частью сезона. Рад, что мне доверяли тренеры в сборной и клубе. Я постарался отплатить им хорошей игрой на поле.

Луческу создал из имеющихся игроков хорошую команду, которая показала себя в ЛЧ, продолжает выступления в ЛЕ, имеет возможность выиграть чемпионат и Кубок Украины. Сейчас Луческу – наша самая большая сила", – сказал Кендзера пресс-службе "Леха".

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Комментарии (1)
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lucky_guy
20.02.2021 в 10:46
*ультрас Динамо вышел из чата*
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