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За Ворсклу дебютировал голландский защитник де Нойер

Премьер-лига
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Брэдли отыграл 10 минут в игре против "Ингульца"

За Ворсклу дебютировал голландский защитник де Нойер

EURO.com.ua

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В матче 15-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" на выезде сыграла в результативную ничью с "Ингульцом" 2:2.

В составе команды Юрия Максимова дебютировал левый защитник Брэдли де Нойер - 23-летний нидерландец появился на поле на 80-й минуте, заменив Руслана Степанюка.

Напомним, де Нойер пополнил ряды "Ворсклы" в зимнее трансферное окно.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово) Брэдли де Нойер
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