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За Ворсклу дебютировал голландский защитник де Нойер
Брэдли отыграл 10 минут в игре против "Ингульца"
EURO.com.ua
В матче 15-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" на выезде
В составе команды Юрия Максимова дебютировал левый защитник Брэдли де Нойер - 23-летний нидерландец появился на поле на 80-й минуте, заменив Руслана Степанюка.
Напомним, де Нойер пополнил ряды "Ворсклы" в зимнее трансферное окно.
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