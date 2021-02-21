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Ингулец - Ворскла 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(3 голосов)

Подопечные Лавриненка и Максимова победителя не выявили

Ингулец - Ворскла 2:2. Обзор матча и видео голов

ФК Ворскла

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В матче 15-го тура чемпионата Украины "Ингулец" и "Ворскла" разошлись миром, сыграв в результативную ничью - 2:2. После этого тура подопечные Лавриненка имеют в своем активе 12 очков и занимают 10-е место в турирной таблице, в свою очередь у команды Максимова 22 балла и 5-я позиция.

Ингулец - Ворскла 2:2 (1:0)
Голы: Бартулович (22 пен), Ситчинава (62) - Степанюк (47), Кулач (75 пен)
Ингулец: Малыш, Балан, Ковалев, Кучеренко, Квасный, Шишка, Запорожец (Сейтхалилов 90+4), Бартулович, Коваленко (Щедрый 65), Козак (Синегуб 88), Ситчинава.
Ворскла: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Тилль (Кравчук 69), Скляр, Пуцлин, Кане, Цитаишвили (Челядин 58), Степанюк (Де Ноойер 80), Кулач.
Предупреждения: Челядин (59), Яворский (63), Малыш (90+5), Балан (90+6) - Ситчинава (17), Кучеренко (38), Пуцлин (90)

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
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