Ингулец - Ворскла 2:2. Обзор матча и видео голов

В матче 15-го тура чемпионата Украины "Ингулец" и "Ворскла" разошлись миром, сыграв в результативную ничью - 2:2. После этого тура подопечные Лавриненка имеют в своем активе 12 очков и занимают 10-е место в турирной таблице, в свою очередь у команды Максимова 22 балла и 5-я позиция.

Ингулец - Ворскла 2:2 (1:0)

Голы: Бартулович (22 пен), Ситчинава (62) - Степанюк (47), Кулач (75 пен)

Ингулец: Малыш, Балан, Ковалев, Кучеренко, Квасный, Шишка, Запорожец (Сейтхалилов 90+4), Бартулович, Коваленко (Щедрый 65), Козак (Синегуб 88), Ситчинава.

Ворскла: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Тилль (Кравчук 69), Скляр, Пуцлин, Кане, Цитаишвили (Челядин 58), Степанюк (Де Ноойер 80), Кулач.

Предупреждения: Челядин (59), Яворский (63), Малыш (90+5), Балан (90+6) - Ситчинава (17), Кучеренко (38), Пуцлин (90)