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Цыганков забил 70-й гол за Динамо и сравнялся с Диого Ринконом
Но до Реброва еще очень далеко
fcdynamo.kiev.ua
В поединке 15-го тура УПЛ против черниговской "Десны" (1:1) гол Виктора Цыганкова в компенсированное время с пенальти помог динамовскому вингеру достичь очередного юбилейного рубежа.
Этот мяч стал 70-м для Виктора в составе киевского "
Теперь хавбек разделяет с Диого Ринконом 8-9 места в рейтинге лучших бомбардиров "Динамо" во времена независимости Украины.
Лидер списка остается неизменным и пока недостижимым - это Сергей Ребров, на счету которого 163 гола.
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