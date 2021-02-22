Цыганков забил 70-й гол за Динамо и сравнялся с Диого Ринконом

В поединке 15-го тура УПЛ против черниговской "Десны" (1:1) гол Виктора Цыганкова в компенсированное время с пенальти помог динамовскому вингеру достичь очередного юбилейного рубежа.

Этот мяч стал 70-м для Виктора в составе киевского " Динамо ". 57 голов Цыганков забил в чемпионатах Украины, 3 - в национальном Кубке и еще 10 - в еврокубковых соревнованиях.

Теперь хавбек разделяет с Диого Ринконом 8-9 места в рейтинге лучших бомбардиров "Динамо" во времена независимости Украины.

Лидер списка остается неизменным и пока недостижимым - это Сергей Ребров, на счету которого 163 гола.