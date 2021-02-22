Луческу: Не думал, что Суркис предложит мне работу на полную ставку

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу, который в свое время долго и плодотворно поработал с "Шахтером", рассказал о том, как он принял предложение возглавить киевский клуб.

- Насколько сложно вам было принять решение перейти в "Динамо"?

- Сначала я не думал, что это будет работа на полную ставку. Мне показалось, что президент "Динамо" больше думал о роли, скажем, консультанта. Но оказалось, что они очень хотели, чтобы я просто стал главным тренером. Я тогда год был без работы, думал, что, может, к тренерству уже не вернусь. А потом было предложение "Динамо" из лиги, которую я очень хорошо знаю. И я решил принять это. А как же мое прошлое в "Шахтере"? Скажу так: я не работаю против кого-то, я работаю на кого-то. Именно так я это вижу.

- Вы тренер, но и ваш сын Разван в этой профессии тоже. Я помню, как вы однажды играли друг против друга, вы пришли на пресс-конференцию, когда он говорил, и ... поцеловали его в голову. Затем в игре "Шахтер" - "Рапид" сын оказался лучше, выиграв 1:0. Вы были зол как тренер, но счастливы как отец?

- Это был тяжелый момент, потому что нельзя быть немного тренером и немного отцом. Очень противоречивые чувства затем разрывают человека. Наверное, в истории футбола было не так много таких случаев, когда сын и отец сидели на скамейках двух команд в официальном матче УЕФА. Конечно, тот результат меня разочаровал...

А что касается сына, я тогда им гордился, в более широком смысле, потому что его команда выиграла нашу группу, в которой было пять команд. Поэтому я был рад, что мой сын хорошо поработал. Наверняка это был один из самых запоминающихся моментов в моей футбольной карьере.