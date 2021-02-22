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Луческу: Не думал, что Суркис предложит мне работу на полную ставку

Премьер-лига
(1 голосов)

Румынский тренер ожидал, что ему предложат роль консультанта

Луческу: Не думал, что Суркис предложит мне работу на полную ставку

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, который в свое время долго и плодотворно поработал с "Шахтером", рассказал о том, как он принял предложение возглавить киевский клуб.

- Насколько сложно вам было принять решение перейти в "Динамо"?

- Сначала я не думал, что это будет работа на полную ставку. Мне показалось, что президент "Динамо" больше думал о роли, скажем, консультанта. Но оказалось, что они очень хотели, чтобы я просто стал главным тренером. Я тогда год был без работы, думал, что, может, к тренерству уже не вернусь. А потом было предложение "Динамо" из лиги, которую я очень хорошо знаю. И я решил принять это. А как же мое прошлое в "Шахтере"? Скажу так: я не работаю против кого-то, я работаю на кого-то. Именно так я это вижу.

- Вы тренер, но и ваш сын Разван в этой профессии тоже. Я помню, как вы однажды играли друг против друга, вы пришли на пресс-конференцию, когда он говорил, и ... поцеловали его в голову. Затем в игре "Шахтер" - "Рапид" сын оказался лучше, выиграв 1:0. Вы были зол как тренер, но счастливы как отец?

- Это был тяжелый момент, потому что нельзя быть немного тренером и немного отцом. Очень противоречивые чувства затем разрывают человека. Наверное, в истории футбола было не так много таких случаев, когда сын и отец сидели на скамейках двух команд в официальном матче УЕФА. Конечно, тот результат меня разочаровал...

А что касается сына, я тогда им гордился, в более широком смысле, потому что его команда выиграла нашу группу, в которой было пять команд. Поэтому я был рад, что мой сын хорошо поработал. Наверняка это был один из самых запоминающихся моментов в моей футбольной карьере.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Разван Луческу
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Источник:
sportowe fakty

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Комментарии (11)
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Геродот (Винница)
22.02.2021 в 22:02
Все будет зависеть от результатов. Не пройдет Брюгге и пролетит с чемпионатом - могут и консультантом не предложить.
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+1
-1
DimON1976 (Днепр)
22.02.2021 в 21:25
Думаю даунецких давит гораздо бОльшая жаба!
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2021 в 21:24
Ти Брюгге пройди, а то взагалі без нічого залишишся.
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+1
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
22.02.2021 в 21:55
..прйдем сєпар...не переймайся...
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+1
-2
DimON1976 (Днепр)
22.02.2021 в 21:24
А уважение нужно иметь и к возрасту и к результатам!!!
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+3
-1
DimON1976 (Днепр)
22.02.2021 в 21:22
Отличный тренер для Динамо! Гораздо лучше 'динамовских сердец" и по результату и по игре! А где он там тренировал раньше - да нас рать!))) Удачи Вам , господин Мирча! (не многие могут похвастаться такой футбольной карьерой)
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+3
-1
storm_ua (Николаев)
22.02.2021 в 21:15
Прикинь мы тоже не думали... Но по ходу сцуркисы решили дыню убить окончательно. И именно старый цыган, псевдо тренер для этого подходит идеально
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+1
-3
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Просто Квашин (Харьков)
22.02.2021 в 21:58
а тобі що від цього.... вуха мертвого віслюка бажаєш....???
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 20:57
Древнейшая профессия
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+1
-3
Лекарь (село Дарница)
22.02.2021 в 20:59
Да, уж. Профессия ряженого балабола одна из древнейших
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
22.02.2021 в 21:56
так ти ж її сам вибрав, чи мамка підказала....???
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+1
-1


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