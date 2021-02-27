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Борячук дебютировал в составе Руха
Андрей вышел в старте на матч против "Колоса"
fcrukh.com
В матче 16-го тура чемпионата Украины "Колос" принимает "Рух".
В составе львовской команды дебютировал форвард Андрей Борячук - украинский нападающий вышел в стартовом составе подопечных Ивана Федыка.
Напомним, 24-летний Борячук перешел в "Рух" в январе этого года из донецкого "Шахтера", в формате арендного соглашения. Первую половину текущего сезона провел в составе венгерского "Мезёкёвешда".
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