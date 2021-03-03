Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Рух - Десна пройдет на львовском стадионе Скиф
На этом стадионе Рух играл в Первой лиге
fcrukh.com
Матч 17 тура
Данное решение было принято из-за подготовки "Арены Львов" к проведению международных матчей с участием национальной сборной Украины.
Где пройдут матчи 17-го и 18-го туров "Львов" – "Рух" и "Львов" – "Шахтер" пока что неизвестно.
Напомним, что из-за матчей сборной поединок "Рух" – "Десна"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Александрия. Ставка с прогнозом, составы, где смотреть
- Клуб Алекса Тейшейры прекращает существование
- Верес - Заря. Анонс и прогноз на кубковый матч
- Новый тренер Львова, Лопыренок вернулся в Минай. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...