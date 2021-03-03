Матч Рух - Десна пройдет на львовском стадионе Скиф

Матч 17 тура УПЛ "Рух" - "Десна", который должен был состояться на "Арене Львов", пройдет на львовском стадионе "Скиф", сообщает ТК "Футбол".

Данное решение было принято из-за подготовки "Арены Львов" к проведению международных матчей с участием национальной сборной Украины.

Где пройдут матчи 17-го и 18-го туров "Львов" – "Рух" и "Львов" – "Шахтер" пока что неизвестно.