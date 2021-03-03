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Матч Рух - Десна пройдет на львовском стадионе Скиф

Премьер-лига
(2 голосов)

На этом стадионе Рух играл в Первой лиге

Матч Рух - Десна пройдет на львовском стадионе Скиф

fcrukh.com

Новина українською

Матч 17 тура УПЛ "Рух" - "Десна", который должен был состояться на "Арене Львов", пройдет на львовском стадионе "Скиф", сообщает ТК "Футбол".

Данное решение было принято из-за подготовки "Арены Львов" к проведению международных матчей с участием национальной сборной Украины.

Где пройдут матчи 17-го и 18-го туров "Львов" – "Рух" и "Львов" – "Шахтер" пока что неизвестно.

Напомним, что из-за матчей сборной поединок "Рух" – "Десна" также перенесли с 6 на 8 марта.

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В статье: Украина Десна (Чернигов) Рух (Львов) стадион СКИФ Львов
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Источник:
ТК Футбол

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