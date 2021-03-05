Новый союз старшего и младшего братьев?! Между Динамо и Минаем слишком много договоренностей

В воскресенье "Динамо" проведет матч против молодого закарпатского клуба под названием "Минай". История этих отношений небогатая (до сих пор сыграно только три матча, четвертый будет в воскресенье) и однообразная (всегда побеждало "Динамо"), но окутана большим количеством кулуарных договоренностей.

Все началось с прошлогоднего полуфинального кубкового противостояния, которое между "Минаем" и "Динамо" должно было состояться на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Потому что поздние стадии национального Кубка (начиная с полуфинала) должны проводиться на стадионах не ниже третьей категории. А "Минай-Арена", проведение матча на которой удалось "продавить" президенту закарпатцев Владимиру Пересоляку, соответствует второй категории. Здесь можно проводить матчи максимум четвертьфинала Кубка Украины.

С тем же поединком возникли "договоренности" относительно времени стартового свистка. Он, как известно, прозвучал в 14:00, хотя должен был начаться, взирая на летнее время и жару (середина июня), не ранее 17:00. В СМИ поднялась волна о "хитроделанности" закарпатского клуба. Мол, решили соперника заморить жарой. Только после этого в душе руководителей "Миная" заиграли струны гордости и Михаилу Кополовцу была дана команда рассказать правду-матушку. Мол, о таком раннее время матча попросило именно "Динамо", чтобы в тот же день успеть улететь в Киев. Пока же не поднялась волна, закарпатцы о причинах алогичного решения с началом игры предпочитали молчать, чтобы не поссориться с влиятельным клубом-соперником.

Второй (или же третий) эпизод этого сериала состоялся в текущем чемпионате Украины, когда ужгородский матч между "Минаем" и "Динамо" перенесли на киевскую землю. Слово Михаилу Кополовцу:

"С предложением 26-го сентября сыграть в Киеве, а уже матч второго круга провести в Ужгороде, ко мне обратился президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Мотивировал он эту просьбу тем, что динамовцам нужно качественно подготовиться к повторному противостоянию в Лиге чемпионов с бельгийским "Гентом". В итоге руководство нашего клуба и главный тренер Василий Кобин согласились, приняв во внимание, что речь идет о команде, которая представляла Украину в Лиге чемпионов" ...

По рукам ударили, но официально соглашение никак не утвердили. Такое себе джентльменское соглашение. Тот матч, кстати, "Динамо" провело без зрителей.

Было бы логично, правильно и справедливо игру второго круга, как и было обусловлено, сыграть в Ужгороде. Даже без болельщиков. К слову, на вопросе зрителей в контексте этой темы стоит остановиться отдельно.

Только один факт: Михаил Кополовец не завершает карьеру игрока, потому что обещал себе еще хоть раз сыграть в УПЛ перед заполненными трибунами закарпатского стадиона. Желательно заполненными полностью или около того. Это к тому, какое значение болельщики имеют для "Миная". Значение сентиментальное и, чего греха таить, практичное. На поединке с "Динамо" клуб планировал заработать. Это был шанс сорвать куш, даже несмотря на то, что заполнить трибуны полностью было невозможно. "Минай" решил брать не количеством (количество, в связи с эпидемией, ограничено), а качеством. Точнее, ценой. Стоимость билетов колебалась в интервале от трехсот гривен на самые удобные сектора, до ста гривен на сектора за воротами. Согласитесь, не слишком дешево как для провинции. На матч между этими командами, - но теперь уже с киевской пропиской, - в некоторые сектора можно приобрести пропуск и за 50 гривен.

Поэтому невозможность играть с болельщиками стала для "Миная" болезненным ударом. И одновременно перечеркнула любые принципы. Почему-то заставила пренебречь заранее определенным планом: первый матч играют в Киеве, а второй – в Ужгороде. Потому что это, по крайней мере, логично и справедливо по отношению к принципу двухкругового формата чемпионата: дома и на выезде.

Мы понимаем, что Михаил Кополопец, будучи рупором минайского клуба, не успел получить установки, но за столько лет публичности мог бы и сам научиться аргументировать. Ведь его слова о "красной зоне" не выдерживают критики. Точнее, умножаются на ноль несколькими кликами: "На Закарпатье "красная" зона. Есть много нюансов. Исходя из этого, матч "Динамо" - "Минай" перенесен в Киев на НСК" Олимпийский", - сказал игрок и спортивный директор клуба. Но ведь в решении региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС черным по белому написано о запрете "проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников".

Поэтому, отказываясь играть дома (при пустых трибунах), "Минай" или не признает себя профессиональным клубом, или же слишком стелется перед "Динамо". "Динамо", кстати, преподносит ситуацию так, будто делает одолжение сопернику. На официальноом сайте киевлян уже приведено письмо за подписью Плавайко к Игорю Суркису с просьбой к киевлянам принять этот матч на "Олимпийском".

И сразу стартовала продажа билетов. Вот вам и практическая выгода для одной из сторон. Первый матч прошел без зрителей, поэтому ничего страшного или несправедливого не случилось бы, если бы и в Ужгороде сыграли при пустых трибунах. Наоборот, это было бы закономерно.

А так имеем очередной привилегий для "Динамо" – уже четырнадцатый фактически домашний матч (!) в семнадцати турах. На выезде "Динамо" играло только против "Руха", "Ингульца" и "Львова". А "Минай" присоединяется к когорте бездомных клубов. А говорите "гордость края"...