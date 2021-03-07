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Динамо - ФК Минай 3:0. Обзор матча и видео голов
Команда Луческу на классе побеждает подопечных Кобина
ФК "Динамо" / Неизвестный автор
В рамках 17-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимало "Минай". Подопечные Мирчи Луческу уверено обыграли команду Василия Кобина со счетом 3:0. Голами в составе столичной команды отметились полузащитники: капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук поразил ворота Поповича красивым обводящим ударом, а Карлос Де Пена хладнокровно забил со штрафного удара. Точку в матче поставил форвард Жерсон Родригес, реализовав 11-метровый.
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Голы: Сергей Сидорчук 51, Карлос Де Пена 55, Жерсон Родригес 90 (пен.)
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Миккель Дуэлунн 73), Виталий Миколенко (Сидклей 82), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Александр Андриевский 82), Александр Сирота, Артем Беседин, Томаш Кендзёра (Жерсон Родригес 64)
ФК Минай: Андрей Попович, Репо Малепе, Артем Милевский (Антон Шиндер 60), Даниил Кныш, Василий Пыняшко (Михаил Кополовец 71), Рустам Ахмедзаде (Денис Кожанов 55), Алексей Хахлев, Мислав Матич (Шемми Маембе 60), Алексей Ковтун, Максим Лопырёнок (Даниил Карась 55), Александр Снижко
Предупреждения: Мислав Матич 3, Максим Лопырёнок 19, Артем Милевский 25
Удаление: Репо Малепе 54 ("фол последней надежды")
Нереализованный пенальти: Артем Беседин 89 (вратарь)
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