Буяльский: Общались с Милевским, когда я играл за дубль, а его отдавали из первой команды

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский поделился мыслями после победы над "Минаем" в матче 17-го тура УПЛ.

- Поздравляем с тем, что ты был выбран болельщиками "Динамо" игроком месяца! Это особое чувство?

- Для меня не так уж важны индивидуальные достижения. Я всегда говорил, что командные победы - намного важнее. Когда я был моложе, тогда, наверное, гнался за индивидуальными победами - хотелось больше забивать и отдавать голевых передач. Сейчас у меня это ушло на второй план.

- Мы уже привыкли к тому, что ты забиваешь. Почему не удалось отличиться сегодня?

- Не всегда получается забивать и делать ассисты (улыбается). Соперник ведь тоже смотрит, как я играю, подстраивается под мою игру. Поэтому с каждым разом забивать будет все сложнее. Но я не расстраиваюсь, главное - победа команды, для которой я принес какую-то пользу.

- Почему вышли настолько разные таймы?

- “Минай” - физически хорошо подготовленная команда. Мы тоже, но нам нужно было атаковать, а у них 10 футболистов находилось в защите, и было сложно принять мяч, развернуться. А во втором тайме у нас уже появились зоны, плюс “Минай” играл в меньшинстве после удаления. Можно сказать, игра была сделана.

- Уделяли ли вы особое внимание бывшему динамовцу - Артему Милевскому?

- Когда вижу Артема - общаемся, спрашиваем, как дела. Мы не были друзьями, но находились в хороших отношениях, когда я играл за дубль “Динамо”, а его отдавали в дубль из первой команды. Он нам помогал и подсказывал. Хорошо отношусь к Артему.