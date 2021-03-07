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Буяльский: Общались с Милевским, когда я играл за дубль, а его отдавали из первой команды
Хавбек "бело-синих" высказался после победы над "Минаем"
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский поделился мыслями после
- Поздравляем с тем, что ты был выбран болельщиками "Динамо" игроком месяца! Это особое чувство?
- Для меня не так уж важны индивидуальные достижения. Я всегда говорил, что командные победы - намного важнее. Когда я был моложе, тогда, наверное, гнался за индивидуальными победами - хотелось больше забивать и отдавать голевых передач. Сейчас у меня это ушло на второй план.
- Мы уже привыкли к тому, что ты забиваешь. Почему не удалось отличиться сегодня?
- Не всегда получается забивать и делать ассисты (улыбается). Соперник ведь тоже смотрит, как я играю, подстраивается под мою игру. Поэтому с каждым разом забивать будет все сложнее. Но я не расстраиваюсь, главное - победа команды, для которой я принес какую-то пользу.
- Почему вышли настолько разные таймы?
- “Минай” - физически хорошо подготовленная команда. Мы тоже, но нам нужно было атаковать, а у них 10 футболистов находилось в защите, и было сложно принять мяч, развернуться. А во втором тайме у нас уже появились зоны, плюс “Минай” играл в меньшинстве после удаления. Можно сказать, игра была сделана.
- Уделяли ли вы особое внимание бывшему динамовцу - Артему Милевскому?
- Когда вижу Артема - общаемся, спрашиваем, как дела. Мы не были друзьями, но находились в хороших отношениях, когда я играл за дубль “Динамо”, а его отдавали в дубль из первой команды. Он нам помогал и подсказывал. Хорошо отношусь к Артему.
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