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Милевский: Наверное, на НСК Олимпийском я уже больше не сыграю
Форвард "Миная" поделился эмоциями от матча с "Динамо"
Youtube-канал ФК "Динамо" / Скриншот
Нападающий "Миная" Артем Милевский поделился мыслями после
— Приятно было выйти на поле "Олимпийского", хоть и против своей бывшей команды?
— Было непривычно. Спасибо болельщикам: когда я выходил, мне похлопали. Мне очень приятно. Это респект, для меня это важно. Результат, конечно, не тот, который мы ожидали. Хотели дать бой "Динамо", но по тем или иным причинам не получилось.
— Кого было больше всего приятно увидеть?
— Олега Гусева. Он в подтрибунке уже с микрофоном ходит, сказал ему, чтобы снял. Пообщались, договорились увидеться.
— Желание забить сегодня было особенным?
— Хотелось выглядеть как целостная команда. Но "Динамо" — хорошая команда. Мы хотели достойно сыграть, достойно выглядеть, тем более, что матч должен был состояться в Ужгороде. Если бы мы играли там, поверьте моему опыту, Киеву было бы в сто раз тяжелее. А так 0:3. Немножко во втором тайме потеряли концентрацию. Непонятная ситуация: "Динамо" забило, потом второй, удаление. И все, ничего уже не сделаешь.
— Гол в ворота "Динамо" праздновал бы?
— Мы три раза до ворот дошли, может быть, четыре, ну пять. Возможности забить особой не было. Я бы не праздновал. Зачем?
— Во время гимна ты улыбался.
— У меня было хорошее настроение перед игрой. Наверное, на этом стадионе я уже больше не сыграю. В последний раз играл здесь семь лет назад в составе "Хайдука". Мне приятно здесь находиться.
— А играть было в кайф?
— Да, но очень непривычно, когда ты бегаешь за мячом, отбираешь. Привычнее играть на этом поле, когда мяч постоянно под контролем, в ногах. Как это было, когда я играл за "Динамо". Сейчас же другая история, надо было постоянно быть в обороне, — рассказал Милевский.
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