Милевский: Наверное, на НСК Олимпийском я уже больше не сыграю

Нападающий "Миная" Артем Милевский поделился мыслями после поражения от киевского "Динамо" в матче 17-го тура УПЛ.

— Приятно было выйти на поле "Олимпийского", хоть и против своей бывшей команды?

— Было непривычно. Спасибо болельщикам: когда я выходил, мне похлопали. Мне очень приятно. Это респект, для меня это важно. Результат, конечно, не тот, который мы ожидали. Хотели дать бой "Динамо", но по тем или иным причинам не получилось.

— Кого было больше всего приятно увидеть?

— Олега Гусева. Он в подтрибунке уже с микрофоном ходит, сказал ему, чтобы снял. Пообщались, договорились увидеться.

— Желание забить сегодня было особенным?

— Хотелось выглядеть как целостная команда. Но "Динамо" — хорошая команда. Мы хотели достойно сыграть, достойно выглядеть, тем более, что матч должен был состояться в Ужгороде. Если бы мы играли там, поверьте моему опыту, Киеву было бы в сто раз тяжелее. А так 0:3. Немножко во втором тайме потеряли концентрацию. Непонятная ситуация: "Динамо" забило, потом второй, удаление. И все, ничего уже не сделаешь.

— Гол в ворота "Динамо" праздновал бы?

— Мы три раза до ворот дошли, может быть, четыре, ну пять. Возможности забить особой не было. Я бы не праздновал. Зачем?

— Во время гимна ты улыбался.

— У меня было хорошее настроение перед игрой. Наверное, на этом стадионе я уже больше не сыграю. В последний раз играл здесь семь лет назад в составе "Хайдука". Мне приятно здесь находиться.

— А играть было в кайф?

— Да, но очень непривычно, когда ты бегаешь за мячом, отбираешь. Привычнее играть на этом поле, когда мяч постоянно под контролем, в ногах. Как это было, когда я играл за "Динамо". Сейчас же другая история, надо было постоянно быть в обороне, — рассказал Милевский.