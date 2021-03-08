Йовичевич: Мы были ближе к победе в обоих матчах с Александрией

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал игру своих подопечных в матче 17-го тура УПЛ матче против "Александрии" (0:0).

- Мы были ближе к победе как в кубковом матче, так и сегодня. Имели достаточно моментов, чтобы выиграть. Выровняли их интенсивный футбол, вертикальные передачи и стандартные положения - их лучшую карту. И воспользовались нашими картами в фазе атаки, нашему плану на игру. Но не хватило снова реализации. Как я немного пошутил сейчас в флеш-интервью - последний удар покупается за евро. И недаром Холланд или иной футболист стоят десятки миллионов. В этом заключается маленькая разница. Нам еще надо создать бомбардира. Думаю, со временем наберемся опыта, чтобы следующие моменты они спокойно реализовывали. Выигрышная игра, в которой мы росли с каждой минутой и во втором тайме полностью захватили территорию. Не помню ни одного момента, кроме ошибки в конце матча, которую мы подарили. Уже в третий раз в этой части сезона мы не пропустили. Мы очень прибавили в командной игре в обороне, что радует меня как тренера: четкая дисциплина, желание победить, выиграть единоборства. Ранее "Александрии" проигрывали, а сегодня были лучше и играли с позиции силы. И болельщики это замечают. Со временем они будут заполнять трибуны, давать нам ветер в спину, чтобы выигрывать такие матчи.

- Что же делать с реализацией? Искать или работать?

- Как говорят все тренеры, надо работать. Это единственный выход из ситуации, который дает уверенность. Надо много тренировать, повторять, бить с точки в точку, как говорит Леоненко. Мы работаем над такими ситуациями, но должно пройти некоторое время. Надо, чтобы эти моменты решались на подсознании, чтобы могли додавить соперника до конца. Такая ситуация была сегодня и в кубковом матче, и против "Мариуполя". Это все были выигрышные игры, но нам не хватает последнего удара. Работаем над этим, создаем моменты. И чем больше матчей проводить таким образом, гораздо больше побед придет.

- Не екнуло внутри: тот же соперник, тот же игрок, и на том же месте обрезка...

- Наверное, у него что-то было в подсознании. Мы уже видели по пасу Валеры на Игнатенко, что на него выходит футболист. Но хорошо, что так закончилось. Могло быть хуже. Впрочем, еще раз скажу, что я доволен командными действиями; и планом на игру сегодня мы заслужили победу.

- Чем обусловлены эксперименты с заменой флангами Назаренко и Чуже?

- Именно естественная позиция как раз эта. Но замысел был тактический. На Пашаева, который любит давать вертикальные передачи - и "Александрия", когда играет с двумя форвардами, имеет несколько вариантов обострения - должен выдвигаться легкий футболист с легкими ногами. Назаренко может лучше реагировать на передачи от Пашаева или Бабогло. А с другого фланга Вантух больше подключается к атакам и ведет себя как вингер. И Чуже несет ответственность, чтобы выдержать весь матч, бегая вперед-назад. Поэтому тактический замысел был хороший. Но когда увидели, что взяли игру под контроль, сказали поменяться флангами, чтобы они действовали более естественно и принесли больше пользы в атаке.

- Было ли неожиданностью то, что "Александрия" вышла с тремя центральными защитниками и действовала по схеме 3-4-3?

- Да, было неожиданно, когда мы увидели состав. Но мы готовимся к разным формациям. И уже имели опыт игры против трех защитников в матче с "Ворсклой". После 10 минут игры сегодня сделали коррекцию и наладили действия. В начале были проблемы из-за того, что внешнюю ротацию делал Гречишкин. Мы это остановили, и у соперника после этого не было другого выхода, кроме длинных передач. А мы выигрывали подборы и готовили наши атаки.