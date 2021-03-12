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Дело не в высказываниях Гельзина - в УАФ объяснили причину бана стадиона Динамо для Олимпика
Оказывается, все дело в безопасности и нормах УАФ
ФК Заря
Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в эфире ТК "Футбол" объяснил, по каким причинам
"В первую очередь хотелось бы объяснить всей футбольной общественности, что КДК принимал вчера решение не о комментариях президента "Олимпика", так как это дело находится сейчас в комитете этики и честной игры. КДК рассматривал вопрос касаемо безопасности на матче "Олимпик" - "Шахтер" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. "Олимпик" как клуб хозяин должен был обеспечить выполнение определенных регламентных норм УПЛ и УАФ.
Нами было установлено, что во время матча не была должным образом обеспечена невозможность доступа до комнаты судей. Как следствие, причиной этого стало несанкционированное появление в перерыве матча в судейской комнате президента "Олимпика". Также была попытка попасть в судейскую комнату и после матча. Поэтому учитывая эти нарушения и их систематичность, было принято решение оштрафовать "Олимпик" на сумму 500 тысяч гривен.
Также предупредили "Олимпик", что в случае повторения такой ситуации может быть применена санкция в виде снятия очков. КДК запретил играть "Олимпику" на стадионе "Динамо" до конца этого сезона. Что касается проведений на этом стадионе матчей других команд, этот вопрос будет решать комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ", - сказал Грищенко.
Напомним, что после матча со скандальным решением судьи отменить гол хозяев президент "Олимпика" Владислав Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам каналов.
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