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Заря - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Заря - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" (Луганск) - "Динамо" (Киев)
Favbet-лига. 18-й тур
14 марта. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 17:00

"Динамо" точно не потеряет первого места по итогам текущего тура, однако может увеличить своё преимущество над "Шахтёром". Для этого нужно, чтобы сами "горняки", пребывающие в кризисе, оступились в поединке с "Десной", а киевляне взяли максимум против "Зари".

Но сделать это будет очень тяжело. Не забываем, что во внутренних турнирах луганчане выиграли девять кряду встреч, прибив на этом этапе в том числе других прямых конкурентов, "Десну" и "Шахтёр". Сумеет ли Мирча Луческу прервать эту победную полосу? Или же луганчане впервые в истории обыграют "Динамо" в Запорожье? Как минимум на эти вопросы мы узнаем ответы уже сегодня. Не менее важна и борьба за чемпионство, будущее в которой 14 марта станет немного яснее.

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Смотрите матч 18 тура чемпионата Украины "Заря" - "Динамо" прямо в этой новости абсолютно бесплатно в плеере Youtube-канала Football Hub. Если у вас нет возможности посмотреть видео, вы можете следить за поединком в текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол здесь.

Напомним, что параллельно с поединком "Заря" - "Динамо" проходит встреча между "Шахтёром" и "Десной". Следить за этой встречей вы сможете в аудио трансляции на UA-Футбол здесь.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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skalik (Александрия)
14.03.2021 в 14:16
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