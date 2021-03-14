Исмаили жаловался на боль в колене перед игрой с Десной

В матче 18-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил черниговскую "Десну" со счетом 4:0.

Перед началом встречи "горняки" обьявили свой стартовый состав, в котором был указан Исмаили. Но непосредственно перед свистком вместо бразильца встречу начал Валерий Бондарь .

После поединка наставник "Шахтера" Луиш Каштру обьяснил данное решение.

- Что с Исмаили? Сможем на него рассчитывать против "Ромы"?

- Не знаю. Сейчас не можем. Он жалуется на боль в колене. Он не был в кондициях, чтобы играть. Мы не можем оценить игроков после матча с "Ромой", было не так много времени. Только сегодня почувствовал он этот дискомфорт.