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Скрипник: В номинации тренер года я голосовал за Каштру
Наставник Зари высказался о тренерах, которые работают в УПЛ
Фото - Шахтер
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал, кому он отдал свой голос на премии "Футбольные звезды Украины-2020"
"Каждый тренер имеет свою картину. Он работает с теми игроками, которые есть под рукой. Как ребята разыгрывают, какое у них построение, то каждый тренер показывает свое мастерство.
Взять те же "Рух", "Ворсклу", "Шахтер". В "Шахтере" трудно с такими игроками, которые уже очень опытные, амбициозные, очень ранимые бразильцы. Чтобы с ними играть, показывать результат, как в прошлом году на 20 с чем-то очков опередить второе место, дойти до полуфинала Лиги Европы.
Кстати, я голосовал за Каштру. Это тренер, который заслуживает. Это мой голос был", – сказал Скрипник.
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