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Скрипник: В номинации тренер года я голосовал за Каштру

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Зари высказался о тренерах, которые работают в УПЛ

Скрипник: В номинации тренер года я голосовал за Каштру

Фото - Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал, кому он отдал свой голос на премии "Футбольные звезды Украины-2020" в номинации "Лучший тренер".

"Каждый тренер имеет свою картину. Он работает с теми игроками, которые есть под рукой. Как ребята разыгрывают, какое у них построение, то каждый тренер показывает свое мастерство.

Взять те же "Рух", "Ворсклу", "Шахтер". В "Шахтере" трудно с такими игроками, которые уже очень опытные, амбициозные, очень ранимые бразильцы. Чтобы с ними играть, показывать результат, как в прошлом году на 20 с чем-то очков опередить второе место, дойти до полуфинала Лиги Европы.

Кстати, я голосовал за Каштру. Это тренер, который заслуживает. Это мой голос был", – сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Бомбардир

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