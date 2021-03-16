Скрипник: В номинации тренер года я голосовал за Каштру

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал, кому он отдал свой голос на премии "Футбольные звезды Украины-2020" в номинации "Лучший тренер".

"Каждый тренер имеет свою картину. Он работает с теми игроками, которые есть под рукой. Как ребята разыгрывают, какое у них построение, то каждый тренер показывает свое мастерство.

Взять те же "Рух", "Ворсклу", "Шахтер". В "Шахтере" трудно с такими игроками, которые уже очень опытные, амбициозные, очень ранимые бразильцы. Чтобы с ними играть, показывать результат, как в прошлом году на 20 с чем-то очков опередить второе место, дойти до полуфинала Лиги Европы.

Кстати, я голосовал за Каштру. Это тренер, который заслуживает. Это мой голос был", – сказал Скрипник.