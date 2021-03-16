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"Жена уже боится меня на матчи отпускать" - Иванисеня рассказал о столкновении с Бущаном

Премьер-лига
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Футбол - контактный вид спорта

"Жена уже боится меня на матчи отпускать" - Иванисеня рассказал о столкновении с Бущаном

zarya-lugansk.com

Новина українською

Хавбек "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал о повреждении, которое он получил в матче прошлого тура УПЛ с "Динамо" (0:2)

- У тебя ни матча без приключений: то зуб выбили, теперь нос чуть не сломали.

– Это футбол, борьба, единоборства. Такое случается, ничего страшного.

Меня сзади защитник толкнул, Бущан прыгал за мячом – и бутсами задел меня по лицу. Он не хотел этого сделать, конечно. Это игровой момент. Никаких претензий нет.

- Все нормально? Как себя чувствуешь?

– Отлично. Нос немного поболел, а так хорошо все. Жена уже боится меня на матчи отпускать.

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В статье: Заря (Луганск) Георгий Бущан Динамо (Киев) Дмитрий Иванисеня
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