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Мариуполь возвращается на родную арену. Матч с Минаем примет стадион Бойко
Реконструкция наконец-то завершена
mariupolnews
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Как информирует официальный сайт клуба, поединок 19-го тура "Мариуполь" – "Минай" пройдет на стадионе имени Бойко. Данную информацию подтверждает и сайт УПЛ.
Азовский клуб планировал играть на домашней арене начиная с весенней части сезона, однако лишь сейчас завершил реконструкцию арены.
Напомним, что "Мариуполь" начал реконструкцию своей арены по окончанию прошлого сезона и весь первый круг сезона нынешнего играл на выезде.
Азовцы планировали вернуться на стадион Бойко этой весной, однако из-за затяжной зимы и холодной погоды, которая не давала укорениться газону, еще 5 весенних матчей провели на выезде.
Отметим, что матч "Мариуполь" – "Минай" состоится в субботу, 20 марта.
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