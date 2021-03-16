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Мариуполь возвращается на родную арену. Матч с Минаем примет стадион Бойко

Премьер-лига
(2 голосов)

Реконструкция наконец-то завершена

Мариуполь возвращается на родную арену. Матч с Минаем примет стадион Бойко

mariupolnews

Новина українською

"Мариуполь" после долгой паузы возвращается на свой домашний стадион.

Как информирует официальный сайт клуба, поединок 19-го тура "Мариуполь" – "Минай" пройдет на стадионе имени Бойко. Данную информацию подтверждает и сайт УПЛ.

Азовский клуб планировал играть на домашней арене начиная с весенней части сезона, однако лишь сейчас завершил реконструкцию арены.

Напомним, что "Мариуполь" начал реконструкцию своей арены по окончанию прошлого сезона и весь первый круг сезона нынешнего играл на выезде.

Азовцы планировали вернуться на стадион Бойко этой весной, однако из-за затяжной зимы и холодной погоды, которая не давала укорениться газону, еще 5 весенних матчей провели на выезде.

Отметим, что матч "Мариуполь" – "Минай" состоится в субботу, 20 марта.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Минай стадион имени Бойко
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Кот-Философ (Черкаси)
16.03.2021 в 23:24
з глядачами?
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