"Если честно, первый раз об этом слышу". Гендиректор Зари - о выкупе контракта Аллахьяра у Фенербахче

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов прокомментировал информацию о том, что луганчане воспользуются опцией выкупа в контракте иранского нападающего Аллахьяра Сайадманеша.

"Если честно, первый раз об этом слышу. "Заря" пока даже не обсуждала возможность выкупа контракта Сайадманеша у "Фенербахче", потому что у нас с ним еще год действует арендное соглашение. Спешить некуда, в этом плане мы спокойны. Соответственно, о "Шахтере" тоже говорить нечего.

Будем ли мы выкупать его у "Фенербахче" в будущем? Посмотрим. Это футбол, и завтра ситуация может поменяться. Пока эту тему мы даже не поднимали и не обсуждали. Не буду скрывать, что клуб доволен его игрой, футболист пользуется доверием тренерского штаба, болельщики тоже довольны. Но о его будущем говорить пока что рано", - сказал Оганов.