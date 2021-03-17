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"Если честно, первый раз об этом слышу". Гендиректор Зари - о выкупе контракта Аллахьяра у Фенербахче
Станислав Оганов опроверг информацию турецких сми
ФК Зоря
Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов прокомментировал информацию о том, что луганчане воспользуются опцией выкупа в контракте иранского нападающего Аллахьяра Сайадманеша.
"Если честно, первый раз об этом слышу. "Заря" пока даже не обсуждала возможность выкупа контракта Сайадманеша у "Фенербахче", потому что у нас с ним еще год действует арендное соглашение. Спешить некуда, в этом плане мы спокойны. Соответственно, о "Шахтере" тоже говорить нечего.
Будем ли мы выкупать его у "Фенербахче" в будущем? Посмотрим. Это футбол, и завтра ситуация может поменяться. Пока эту тему мы даже не поднимали и не обсуждали. Не буду скрывать, что клуб доволен его игрой, футболист пользуется доверием тренерского штаба, болельщики тоже довольны. Но о его будущем говорить пока что рано", - сказал Оганов.
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