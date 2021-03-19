Рух объявил о старте конкурсе на создание клубного талисмана

"Рух" объявил о старте конкурса на создание клубного талисмана.

"Футбольный клуб "Рух" позиционирует себя как новая оборона Львова. На футбольном поле наши игроки – это команда рыцарей, сражающихся не только за себя, партнеров и тренеров, но и за город Льва и регион, который представляют. Наш маскот должен соответствовать клубной идеологии", – сказано на сайте клуба.

Для участия в конкурсе нужно прислать эскиз (рисунок) талисмана и описание (почему именно этот вариант должен стать талисманом для "Руха") на почтовый адрес motin@fcrukh.com.

Срок подачи работ - до 20 мая.

В финал выйдут лучшие работы, которые выберет администрация клуба. А победителя конкурса путем голосования определят наши болельщики.

Участникам клуб обещает призы - 10 000 гривен; атрибутика "Руха"; годовой абонемент на домашние матчи "Руха" на следующий сезон; призы от партнеров клуба.