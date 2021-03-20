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Кобин: Я готов к любым действиям руководства. Нет результата - надо что-то делать

Премьер-лига
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Наставник "Миная" подвел итоги ничьи с "моряками"

Кобин: Я готов к любым действиям руководства. Нет результата - надо что-то делать

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин после нулевой ничьи с "Мариуполем" в матче 19-го тура УПЛ поделился мыслями насчет слухов о своем увольнении.

"Я ничего об этом не слышал. Я готов к любым действиям руководства. Если нет результата, то надо что-то делать. Или менять тренера, или менять игроков. Я готов к любым выводам руководства, я этого не боюсь.

Я много об этом разговаривал с руководством. Если есть такая возможность, что меня могут заменить, я смело уйду с высокоподнятой головой. Не вижу никаких проблем в этом плане. Как руководство решит, так оно и будет. Наш тренерский штаб будет работать каждый день, так как понимаем, что отступать нам некуда. Будем двигаться дальше", – рассказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин ФК Мариуполь ФК Минай
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Источник:
"Тур Online"

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