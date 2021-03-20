Кобин: Я готов к любым действиям руководства. Нет результата - надо что-то делать

Главный тренер "Миная" Василий Кобин после нулевой ничьи с "Мариуполем" в матче 19-го тура УПЛ поделился мыслями насчет слухов о своем увольнении .

"Я ничего об этом не слышал. Я готов к любым действиям руководства. Если нет результата, то надо что-то делать. Или менять тренера, или менять игроков. Я готов к любым выводам руководства, я этого не боюсь.

Я много об этом разговаривал с руководством. Если есть такая возможность, что меня могут заменить, я смело уйду с высокоподнятой головой. Не вижу никаких проблем в этом плане. Как руководство решит, так оно и будет. Наш тренерский штаб будет работать каждый день, так как понимаем, что отступать нам некуда. Будем двигаться дальше", – рассказал Кобин.