УПЛ определила лучшего футболиста по итогам 19-го тура

Полузащитник "Львова" Шина стал лучшим футболистом 19-го тура Премьер-лиги.

В матче с "Шахтером" (3:2) бразилец забил гол и сделал результативную передачу.

По итогам голосования, 24-летний футболист опередил хорвата Марио Чуже из СК "Днепра-1", а также игрока "Ворсклы" Руслана Степанюка.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек за "Львов" провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и сделал две голевые передачи.