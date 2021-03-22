Премьер-лига
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УПЛ определила лучшего футболиста по итогам 19-го тура
Хавбек Львова забил гол и сделал результативную передачу в матче с "горняками"
Фото: УПЛ
Полузащитник "Львова" Шина стал лучшим футболистом 19-го тура Премьер-лиги.
В матче с "Шахтером" (3:2) бразилец забил гол и сделал результативную передачу.
По итогам голосования, 24-летний футболист опередил хорвата Марио Чуже из СК "Днепра-1", а также игрока "Ворсклы" Руслана Степанюка.
Напомним, что в текущем сезоне хавбек за "Львов" провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и сделал две голевые передачи.
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Источник:УПЛ
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