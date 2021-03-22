Соломон: Пропустили несколько нелепых мячей и проиграли

Хавбек "Шахтера" манор Соломон в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура УПЛ от "Львова" (2:3) .

"Я не знаю, что сказать. Мы доминировали всю игру, имели множество моментов, но пропустили несколько нелепых мячей и проиграли.

Да, я забил и это должно было быть приятным для меня, но это не так. Мы проиграли и поэтому мои голы ничего не значат", - сказал Соломон.