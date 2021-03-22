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Соломон: Пропустили несколько нелепых мячей и проиграли
Настроение в лагере горняков не самое радужное
Хавбек "Шахтера" манор Соломон в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Я не знаю, что сказать. Мы доминировали всю игру, имели множество моментов, но пропустили несколько нелепых мячей и проиграли.
Да, я забил и это должно было быть приятным для меня, но это не так. Мы проиграли и поэтому мои голы ничего не значат", - сказал Соломон.
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Источник:ТК Футбол
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Тренерую (Столица)
22.03.2021 в 20:23
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