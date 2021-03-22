Чоботенко: Мы как моряки, которые вернулись домой после дальнего путешествия

В 19-м туре УПЛ "Маруиполь" сыграл вничью с "Минаем" (0:0) . Защитник азовцев Сергей Чоботенко так прокомментировал прошедшую игру.

"Думаю, должны были побеждать. У нас было больше 100 % моментов. Я не могу вспомнить, чтобы у "Миная" был какой-то стопроцентный момент, у нас же их было три.

Самое главное, что вернулись в родной город. Мы, наверное, как моряки, которые вернулись домой после дальнего путешествия. Очень рады этому. Конечно, поле еще не совсем готово, но главное, что мы теперь будем играть на своем стадионе", - сказал Чоботенко.