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Чоботенко: Мы как моряки, которые вернулись домой после дальнего путешествия

Премьер-лига
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Мариуполь все-таки вернулся на родной стадион

Чоботенко: Мы как моряки, которые вернулись домой после дальнего путешествия

fcmariupol.com

Новина українською

В 19-м туре УПЛ "Маруиполь" сыграл вничью с "Минаем" (0:0). Защитник азовцев Сергей Чоботенко так прокомментировал прошедшую игру.

"Думаю, должны были побеждать. У нас было больше 100 % моментов. Я не могу вспомнить, чтобы у "Миная" был какой-то стопроцентный момент, у нас же их было три.

Самое главное, что вернулись в родной город. Мы, наверное, как моряки, которые вернулись домой после дальнего путешествия. Очень рады этому. Конечно, поле еще не совсем готово, но главное, что мы теперь будем играть на своем стадионе", - сказал Чоботенко.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Чоботенко ФК Минай
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Источник:
ФК Мариуполь

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