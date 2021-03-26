УПЛ назвала лучших тренера и игрока марта

УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера марта.

По результатам голосования победили представители "Динамо" и "Львова".

В голосовании болельщиков за топ-футболиста победу одержал полузащитник "Львова" Шина, который набрал 44% голосов. Второе место досталось динамовцу Георгию Бущану (29%), а третье также игроку киевского клуба - Сергею Сидорчуку (10%).

В голосовании за топ-наставника победил тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, который получил 47% голосов. В борьбе за награду Луческу опередил наставника СК "Днепр-1" Игоря Йовичевича (27%), Анатолия Бессмертного из "Львова" (23%) и Александра Рябоконя из "Десны" (3%).

Напомним, что Шина стал лучшим футболистом 19-го тура Премьер-лиги. В матче с "Шахтером" (3:2) бразилец забил гол и сделал результативную передачу. А киевское "Динамо" Мирчи Луческу занимает 1-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 46 очков.