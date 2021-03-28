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Будковский: Хочется попасть в сборную Украины, все будет зависеть только от меня

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард "Десны" заявил о желании попасть в национальную команду

Будковский: Хочется попасть в сборную Украины, все будет зависеть только от меня

ФК Десна

Новина українською

Нападающий черниговской "Десны" Филипп Будковский поделился мыслями насчет вызова в главную команду страны.

– 7 голов в 16 турах. Сколько еще тебе нужно забить, чтобы попасть в сборную Украины?

– Это больше вопрос к тренеру сборной Украины. От меня лично нужно забивать в каждом туре, нападающему нужны голевые моменты и реализация, требуются голы, поэтому здесь все зависит от меня, а остальное – от тренерского штаба. Если им подходит футболист под тактику, то это хорошо, а если нет – то уже ничего не сделаешь. Личного разговора с Андреем Шевченко у меня не было.

– Почему Довбик, у которого 5 голов, попал в сборную, а ты – нет?

– Такие вопросы больше к тренерскому штабу. Где-то мне чего-то не хватает, того, что есть у него. Вот его и вызвали. Конечно, хочется попасть в сборную Украины, все будет зависеть только от меня, – рассказал Будковский.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.03.2021 в 20:01
Ну да , с Анжи денег не получилось сорвать, хочется где-то ещё подработать...)))
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