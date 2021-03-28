Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будковский: Хочется попасть в сборную Украины, все будет зависеть только от меня
Форвард "Десны" заявил о желании попасть в национальную команду
ФК Десна
Нападающий черниговской "Десны" Филипп Будковский поделился мыслями насчет вызова в главную команду страны.
– 7 голов в 16 турах. Сколько еще тебе нужно забить, чтобы попасть в сборную Украины?
– Это больше вопрос к тренеру сборной Украины. От меня лично нужно забивать в каждом туре, нападающему нужны голевые моменты и реализация, требуются голы, поэтому здесь все зависит от меня, а остальное – от тренерского штаба. Если им подходит футболист под тактику, то это хорошо, а если нет – то уже ничего не сделаешь. Личного разговора с Андреем Шевченко у меня не было.
– Почему Довбик, у которого 5 голов, попал в сборную, а ты – нет?
– Такие вопросы больше к тренерскому штабу. Где-то мне чего-то не хватает, того, что есть у него. Вот его и вызвали. Конечно, хочется попасть в сборную Украины, все будет зависеть только от меня, – рассказал Будковский.
Популярное сейчас
- Роналду – о незасчитанном голе: Пострадала целая нация
- Без Лунина и Довбика. Заявка Украины на матч с Финляндией
- Кухаревич продолжит карьеру в Европе, у Миная новый тренер и это не Севидов. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Конец эпохи и эпопеи. Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналом
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО