Будковский: Хочется попасть в сборную Украины, все будет зависеть только от меня

Нападающий черниговской "Десны" Филипп Будковский поделился мыслями насчет вызова в главную команду страны.

– 7 голов в 16 турах. Сколько еще тебе нужно забить, чтобы попасть в сборную Украины?

– Это больше вопрос к тренеру сборной Украины. От меня лично нужно забивать в каждом туре, нападающему нужны голевые моменты и реализация, требуются голы, поэтому здесь все зависит от меня, а остальное – от тренерского штаба. Если им подходит футболист под тактику, то это хорошо, а если нет – то уже ничего не сделаешь. Личного разговора с Андреем Шевченко у меня не было.

– Почему Довбик, у которого 5 голов, попал в сборную, а ты – нет?

– Такие вопросы больше к тренерскому штабу. Где-то мне чего-то не хватает, того, что есть у него. Вот его и вызвали. Конечно, хочется попасть в сборную Украины, все будет зависеть только от меня, – рассказал Будковский.